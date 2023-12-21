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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Тюменка побывала на шоу «Дом-2» и рассказала о закулисье проекта

Пионерский лагерь: сексолог из Тюмени рассказала о закулисье шоу «Дом-2»

21 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI

Тюменка побывала на шоу «Дом-2» и рассказала о закулисье проекта

Ольге Филимоновой довелось побывать на проекте в качестве эксперта. Помощь тюменки потребовалась одной из участниц.

Организаторы шоу заметили страницу тюменки в социальных сетях, после чего ее пригласили принять участие в съемках одного из выпусков.

«Я стала экспертом для одной из топовых участниц. Всё без сценария абсолютно. Мне просто сказали: „У девушки определенная ситуация. В формате дружеской беседы она будет задавать вопросы“. А я уже отвечала, как это сама вижу. Вопросы были на тему отношений», — поделилась сексолог с «72.ru».

По мнению Филимоновой, обстановка на шоу напоминает пионерский лагерь.

«Я приехала: закрытая территория, зеленый забор. На пропускной спросили, кто я, дальше пошла в гримерку. Там я дождалась, пока за мной придет участница. Мы зашли в комнату, где она живет, поговорили», — рассказала тюменка.
Фото: Ольга Филимонова / ВКонтакте

Она пробыла на проекте всего полтора часа, поэтому со всеми участниками пообщаться не удалось.

«Могу сказать только, что там обычные ребята, каждый занимается рекламой и пиаром своего личного бренда. В целом мне понравилось. Сказали, что хотят, чтобы я была постоянным спикером. Но пока в мою жизнь это не встраивается», — подытожила Филимонова.

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