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Корона «Маленькой Мисс Тюмени 2023» досталась 9-летней школьнице

Корона «Маленькой Мисс Тюмени 2023» досталась 9-летней школьнице

15 декабря 2023, 15:14
Фото: Midjourney
Девятилетняя Александра Меркулова победила в детском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Тюмень 2023». Теперь ей предстоит еще одно испытание — Всероссийский конкурс, где школьница представит родной город.
Фото: Little Miss Tyumen / Баталина Ольга / megatyumen.ru

Александра учится в третьем классе, ее самый любимые предмет — русский язык. В свободное время она занимается вокалом, пишет «МегаТюмень».

«Саша впервые участвовала в конкурсе красоты, но ей не привыкать выступать на сцене. Она профессионально занимается вокалом и танцует в шоу-балете. После победы в конкурсе нам предложили поехать в Москву. Если нас заметят, то продолжим заниматься в этой сфере. Я в своем ребенке была уверена, но победа все равно стала большой неожиданностью. Все девочки подготовили хорошие номера», — рассказала мама школьницы Алена Меркулова.

На конкурсе Саша исполнила песню «Журавленок», с которой она ранее взяла гран-при Международного вокального конкурса Light Voice.
Финал конкурса проходил в три этапа — визитка, выход в костюмированных дизайнерских нарядах и показ праздничных платьев.

Организатором конкурса стала финалистка конкурса «Миссис Вселенная 2023» Алена Ярославцева. По ее словам, мероприятие позволяет раскрыть девочек — здесь они преодолевают свои комплексы неуверенность в себе.

Напомним, несколько дней тюменская бортпроводница победила в одной из номинаций конкурса «Топ стюардесс». Самая юная участница финала, Марии всего 19 лет, завоевала приз зрительских симпатий.

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#Общество#Ирина Швецова#Конкурс красоты#Конкурсы красоты
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