Тюменский скалолаз Сергей Девляшов не дошел до суперфинала ТВ-шоу «Суперниндзя»

Тюменец Сергей Девляшов, известный как «Человек-паук», покоривший одну из башен Москва-Сити, не прошел в суперфинал спортивного шоу «Суперниндзя». Тем не менее сибиряк преодолел почти всю сверхсложную полосу препятствий.