Тюменский скалолаз Сергей Девляшов не дошел до суперфинала ТВ-шоу «Суперниндзя»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Очередной финальный этап шоу прошел на канале СТС накануне вечером. Начало трассы далась спортсмену-скалолазу легко, он набрал хорошую скорость, но под конец сильно устал, пишет «Ура.ру».
«Очень быстро стартовал, шел уверенно. Все испытания он проходил так легко, будто бы он в невесомости и ничего не весит сам. Но под конец он устал и выдохся», — прокомментировали ведущие программы.
Напомним, предыдущий этап соревнований Сергей Девляшов прошел с одним из лучших результатов.
Неделей ранее из гонки за суперпризом выбыл еще один финалист из Тюмени — Федор Трубин. Мастер спорта по стритлифтингу, многократный чемпион России и Европы сорвался в воду на третьей контрольной точке.
Ранее «Наш город» рассказал о жителе Тюмени, который приехал на программу Первого канала с банкой нефти.