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Updated Сегодня, 10:34

Тюменский скалолаз Сергей Девляшов не дошел до суперфинала ТВ-шоу «Суперниндзя»

Тюменский скалолаз Сергей Девляшов не дошел до суперфинала ТВ-шоу «Суперниндзя»

12 декабря 2023, 10:30
Фото: Midjourney
Тюменец Сергей Девляшов, известный как «Человек-паук», покоривший одну из башен Москва-Сити, не прошел в суперфинал спортивного шоу «Суперниндзя». Тем не менее сибиряк преодолел почти всю сверхсложную полосу препятствий.

Очередной финальный этап шоу прошел на канале СТС накануне вечером. Начало трассы далась спортсмену-скалолазу легко, он набрал хорошую скорость, но под конец сильно устал, пишет «Ура.ру».

«Очень быстро стартовал, шел уверенно. Все испытания он проходил так легко, будто бы он в невесомости и ничего не весит сам. Но под конец он устал и выдохся», — прокомментировали ведущие программы.

Напомним, предыдущий этап соревнований Сергей Девляшов прошел с одним из лучших результатов.

Неделей ранее из гонки за суперпризом выбыл еще один финалист из Тюмени — Федор Трубин. Мастер спорта по стритлифтингу, многократный чемпион России и Европы сорвался в воду на третьей контрольной точке.

Ранее «Наш город» рассказал о жителе Тюмени, который приехал на программу Первого канала с банкой нефти.

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#Общество#Ирина Швецова#Тюменцы#Шоу
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