nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сексолог

Выбрать дату
Август
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
16 августа, 06:42
Июнь
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
7 июня, 08:07
Апрель
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
Декабрь 2023
Пионерский лагерь: сексолог из Тюмени рассказала о закулисье шоу «Дом-2»
Ольге Филимоновой довелось побывать на проекте в качестве эксперта. Помощь тюменки потребовалась одной из участниц.
21 декабря 2023, 04:53
Сентябрь 2023
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
15 сентября 2023, 06:29

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика