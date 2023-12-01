В новом выпуске шоу «Ярче звёзд» на ТНТ примет участие Антон Балков из Тюмени

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
На программу приглашают участников, которые своими голосом и поведением могут скопировать популярных певцов. Тот кто это сделает наиболее правдоподобно получает денежный приз.
«Мне интересен исполнитель, которого я показываю в шоу, и для меня очень важно, чтобы он был топовый и ныне живущий, поэтому я выбрал его», — пояснил Антон.
В предыдущих выпусках программы «Ярче звезд» уже были артисты из Тюмени. Это Евгений Скочин и Арина Пупкевич.