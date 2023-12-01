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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В новом выпуске шоу «Ярче звёзд» на ТНТ примет участие Антон Балков из Тюмени

В новом выпуске шоу «Ярче звёзд» на ТНТ примет участие Антон Балков из Тюмени

1 декабря 2023, 15:15
Фото: 1MI
В очередном выпуске шоу «Ярче звёзд» на телеканале ТНТ на сцену в образе известного артиста выйдет тюменец Антон Балков.
Антон БалковАнтон Балков
Антон Балков
Фото: пресс-служба ТНТ

На программу приглашают участников, которые своими голосом и поведением могут скопировать популярных певцов. Тот кто это сделает наиболее правдоподобно получает денежный приз.

«Мне интересен исполнитель, которого я показываю в шоу, и для меня очень важно, чтобы он был топовый и ныне живущий, поэтому я выбрал его», — пояснил Антон.

В предыдущих выпусках программы «Ярче звезд» уже были артисты из Тюмени. Это Евгений Скочин и Арина Пупкевич.

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