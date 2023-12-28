Тюменский школьник прошел в суперфинал интеллектуального шоу «Умнее всех»

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
На протяжении нескольких недель школьники преодолевали интеллектуальные препятствия и только 24 участника добрались до суперфинала. Во втором сезоне шоу определят двух победителей в возрастных категориях 10-12 и 13-14 лет.
В число финалистов попал 14-летний школьник из села Булашово Тюменской области. Николай Криванков прошел четыре раунда, заработал баллы и теперь ему предстоит побороться за звание «Умнее всех» и денежный приз.
Николай занимается робототехникой, играет в шахматы и разводит свиней. В будущем он планирует стать министром сельского хозяйства.
Посмотреть, как юный тюменец будет бороться за победу, можно будет сегодня, 28 декабря, в 21:30.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени похудела на 80 килограммов и попала на федеральный канал. Женщина приняла участие в съемках шоу «Прямой эфир».