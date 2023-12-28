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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Школьник из Тюменской области прошел в суперфинал шоу «Умнее всех»

Тюменский школьник прошел в суперфинал интеллектуального шоу «Умнее всех»

28 декабря 2023, 06:44
Фото: 1MI

Школьник из Тюменской области прошел в суперфинал шоу «Умнее всех»

Второй сезон шоу на «Пятнице» подходит к концу. В нем приняли участие более 140 детей со всей России.

На протяжении нескольких недель школьники преодолевали интеллектуальные препятствия и только 24 участника добрались до суперфинала. Во втором сезоне шоу определят двух победителей в возрастных категориях 10-12 и 13-14 лет.

В число финалистов попал 14-летний школьник из села Булашово Тюменской области. Николай Криванков прошел четыре раунда, заработал баллы и теперь ему предстоит побороться за звание «Умнее всех» и денежный приз.

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница»

Николай занимается робототехникой, играет в шахматы и разводит свиней. В будущем он планирует стать министром сельского хозяйства.

Посмотреть, как юный тюменец будет бороться за победу, можно будет сегодня, 28 декабря, в 21:30.

Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюмени похудела на 80 килограммов и попала на федеральный канал. Женщина приняла участие в съемках шоу «Прямой эфир».

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#Общество#Тюменская область#Школьники#Новости тюмени#Тюменцы#Телевидение#Шоу#Любовь Селезнева
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