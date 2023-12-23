Тюменка похудела на 80 килограммов и попала на федеральный канал

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Женщину пригласили принять участие в передаче «Прямой эфир», посвященной самой тяжелой женщине России (вес которой достиг 300 килограммов) в качестве положительного примера, как может похудеть человек, если сильно этого захочет.
Людмила Гольцман рассказала, что ранее весила 136 килограммов, от чего была не в восторге. В один момент тюменка твердо решила похудеть — несколько месяцев сбалансированного питания и тренировок принесли результаты. Ей удалось сбросить 80 килограммов, при условии того, что работает она кондитером.
Героине шоу, 300-килограммовой Анастасии, она порекомендовала обратиться к врачам, нормализовать рацион питания и режим дня, заняться спортом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ноябре этого года скончался один из самых тяжелых мужчин России Леонид Андреев. Его вес составлял 280 килограммов. Леонида умер 17 ноября от остановки сердца.