Тюменка похудела на 80 килограммов и попала на федеральный канал

Людмила Гольцман рассказала, что ранее весила 136 килограммов, от чего была не в восторге. В один момент тюменка твердо решила похудеть — несколько месяцев сбалансированного питания и тренировок принесли результаты. Ей удалось сбросить 80 килограммов, при условии того, что работает она кондитером.