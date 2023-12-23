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Тюменка, похудевшая на 80 килограммов, приняла участие в популярном шоу

Тюменка похудела на 80 килограммов и попала на федеральный канал

23 декабря 2023, 06:16
Фото: 1MI

Тюменка, похудевшая на 80 килограммов, приняла участие в популярном шоу

Жительница Тюмени Людмила Гольцман, сбросившая 80 килограммов лишнего веса, попала на федеральный канал.

Женщину пригласили принять участие в передаче «Прямой эфир», посвященной самой тяжелой женщине России (вес которой достиг 300 килограммов) в качестве положительного примера, как может похудеть человек, если сильно этого захочет.

Людмила Гольцман рассказала, что ранее весила 136 килограммов, от чего была не в восторге. В один момент тюменка твердо решила похудеть — несколько месяцев сбалансированного питания и тренировок принесли результаты. Ей удалось сбросить 80 килограммов, при условии того, что работает она кондитером.

Героине шоу, 300-килограммовой Анастасии, она порекомендовала обратиться к врачам, нормализовать рацион питания и режим дня, заняться спортом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ноябре этого года скончался один из самых тяжелых мужчин России Леонид Андреев. Его вес составлял 280 килограммов. Леонида умер 17 ноября от остановки сердца.

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