Тюменский юрист рассказала о внутренней кухне шоу «Мужское/Женское»

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Тюменский юрист Наталья Хаматова приняла участие в шоу «Мужское/Женское». О том, как ей удалось туда попасть и как проходит съемочный процесс, она рассказала ИА «SM-News Тюмень».
Как рассказывает юрист, все началось с того, как она взялась помочь тюменке, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Ее муж более 8 лет не платит алименты, хотя зарабатывает прилично. Мужчина уже накопил 2 миллиона долга, но приставы Краснодара, где он проживает, никак повлиять на него не могут.
«Я тогда решила, что нам нужно решать проблему на федеральном уровне. Нужно срочно придавать ситуацию огласке. Сначала мы обратились в программу „Расскажи Милонову“, в которой депутат Госдумы РФ Виталий Милонов помогает жителям страны решать непростые ситуации. Мы попросили его провести проверку работы приставов Краснодара», — рассказывает Хаматова.
Там юриста заметили и пригласили принять участие в шоу «Мужское/Женское».
По словам Хаматовой, ее впечатлили ведущие, съемочная команда и формат шоу. Она опровергла некоторые стереотипы, связанные с телепрограммой.
«Во-первых, герои программы реальные люди. Съемка программы длится два часа. В студии людей видно насквозь — кто врет, кто говорит правду, кому реально требуется помощь, а кому нужен пиар. Решения проблем, которые обсуждают ведущие и эксперты — реальны, герою программы действительно могут помочь, если он пришел за этим. При мне было такое, что офтальмолог, которая выступала экспертом, предлагала герою бесплатно пройти дорогостоящее обследование и лечение», — рассказывает юрист.
Как утверждает Хаматова, хотя ведущие иногда грубо общаются с участниками шоу, они действительно хотят и пытаются помочь. Вся редакция переживает за героев и ищет пути решения проблем.
Есть и такие детали, о которых могут знать только участники шоу. Например, Первый канал оплачивает все расходы на такси, укладку и макияж.
Одеться по своему желанию нельзя: наряд нужно согласовать. Так, запрещено надевать одежду в клетку или в мелкий горошек. Также под запретом наряды желтого цвета, с надписями и рисунками, а также нельзя надевать полностью белый костюм. Это не прихоть редакции, а забота о красивой картинке.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменский школьник стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Николай Криванков — одаренный ребенок. Он увлекается шахматами, робототехникой и разводит свиней.