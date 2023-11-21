Тюменский юрист рассказала о внутренней кухне шоу «Мужское/Женское»

Как рассказывает юрист, все началось с того, как она взялась помочь тюменке, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Ее муж более 8 лет не платит алименты, хотя зарабатывает прилично. Мужчина уже накопил 2 миллиона долга, но приставы Краснодара, где он проживает, никак повлиять на него не могут.