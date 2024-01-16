Уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима готовится к новому шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Об этом она рассказала «ФедералПресс».
«Проект называется „Это нормально“. Съемки в Москве будут проходить в феврале, а в январе съемочная группа приедет в Ишим снять про меня ролик. На этом шоу я продолжу отстаивать свою позицию, что учитель и модель это нормально», — пояснила изданию Анастасия.
По словам тюменки, после участия в программе «Мужское/Женское» на Первом канале она перестала испытывать волнение перед камерами. Кроме того, смелости сибирячке придает поддержка ее родных и подписчиков.
Но, как оказалось, успеху молодого учителя обрадовались не все. В первую очередь муж, которому придется временно уйти с работы, чтобы сидеть с ребенком, пока супруга не вернется с проекта. Родители Анастасии помочь зятю не могут, так как живут в другом городе. А его родители перестали общаться с молодой семьей.
«Его родители против меня и не общаются с ним и внучкой после нашего примирения», — призналась девушка.
Бывший педагог-организатор Анастасия Шумилова была вынуждена уволиться из школы из-за откровенных снимков в соцсетях. Молодая преподавательница после скандала пошла на федеральный канал отстаивать свою позицию.