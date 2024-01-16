Уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима готовится к новому шоу на ТНТ

Но, как оказалось, успеху молодого учителя обрадовались не все. В первую очередь муж, которому придется временно уйти с работы, чтобы сидеть с ребенком, пока супруга не вернется с проекта. Родители Анастасии помочь зятю не могут, так как живут в другом городе. А его родители перестали общаться с молодой семьей.