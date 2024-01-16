nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

«Кадровый голод»: перевозчики Тюмени рассказали о причинах сбоя в движении автобусов

«Кадровый голод»: перевозчики Тюмени рассказали о причинах сбоя в движении автобусов

16 января 2024, 11:58
Фото: 1MI
Сбой в графиках движения общественного транспорта, с которым столкнулись жители Тюмени в январе этого года, вызван несколькими причинами. Одна из них — нехватка водителей.
Фото: администрация Тюмени/телеграм

Об этом рассказал гендиректор АО «ТПАТП №1» Роман Шулепов в вечерней тв-программе «Тюменское время».

«В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук», — пояснил руководитель транспортного предприятия.

Также он отметил, что на работу компаний — перевозчиков оказывает влияние сезонность. По его словам, осенью и зимой, водители чаще уходят на больничный. Техника тоже может подвести, особенно, если на улице сильный мороз.

«Например, в летний сезон в день может поступить порядка ста заявок на ремонт, то, когда температура за окном минус 30 и ниже, — их может быть за двести», — отметил Роман Шулепов.

Напомним, с нового года жители Тюмени массово жаловались на нехватку общественного транспорта. Горожане отмечали, что вследствие корректировки автобусных маршрутов из-за пересадочного тарифа они теперь не могут дождаться автобусов. Некоторые районы Тюмени и вовсе оказались отрезаны от центра.

Мэр Руслан Кухарук на жалобы тюменцев отреагировал и заверил, что будут предприняты все необходимые меры для решения данного вопроса.

Читайте также:
Две автобусные остановки в Тюмени получат новое название«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?Под Тюменью маршрутка улетела с проезжей части в кювет. Видео
#Общество#Ирина Швецова#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
Подпишитесь
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Сегодня, 07:26
«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах
Сегодня, 08:55
Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени
Сегодня, 07:45
Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная
Сегодня, 04:05
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Сегодня, 09:25
Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска
Сегодня, 10:26