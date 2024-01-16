«Кадровый голод»: перевозчики Тюмени рассказали о причинах сбоя в движении автобусов

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Об этом рассказал гендиректор АО «ТПАТП №1» Роман Шулепов в вечерней тв-программе «Тюменское время».
«В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук», — пояснил руководитель транспортного предприятия.
Также он отметил, что на работу компаний — перевозчиков оказывает влияние сезонность. По его словам, осенью и зимой, водители чаще уходят на больничный. Техника тоже может подвести, особенно, если на улице сильный мороз.
«Например, в летний сезон в день может поступить порядка ста заявок на ремонт, то, когда температура за окном минус 30 и ниже, — их может быть за двести», — отметил Роман Шулепов.
Напомним, с нового года жители Тюмени массово жаловались на нехватку общественного транспорта. Горожане отмечали, что вследствие корректировки автобусных маршрутов из-за пересадочного тарифа они теперь не могут дождаться автобусов. Некоторые районы Тюмени и вовсе оказались отрезаны от центра.
Мэр Руслан Кухарук на жалобы тюменцев отреагировал и заверил, что будут предприняты все необходимые меры для решения данного вопроса.