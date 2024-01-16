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В Тюменской области резко вырос спрос на специалистов строительных профессий

В Тюменской области резко вырос спрос на специалистов строительных профессий

16 января 2024, 12:40
Фото: 1MI
По итогам 2023 года в Тюменской области строители стали самыми востребованными специалистами.

Об этом пишет РБК Тюмень со ссылкой на данные «Авито Работа». Потребность в работниках строительных профессий в регионе выросла на 59%, а предлагаемая им зарплата — на 17%, составив в среднем 70 тыс. рублей.

«На сферу строительства пришлось 16% от общего числа всех предложений о работе в Тюменской области. В 2022 году специалисты этой отрасли также заняли первое место с долей в 17%», — отмечают аналитики.

Также остро не хватает работников на тюменские предприятия в отрасли сырья и сельского хозяйства — 13% от всех вакансий. Работодатели подняли им зарплаты на 25% — до 60 тыс. рублей.

Третьими по востребованности стали «продажники» — рост спроса на менеджеров в сферу продаж вырос за год на 11%, увеличение зарплаты составило 20% — 42,5 тыс. рублей.

«Преобладающее количество вакансий заявлено в строительной отрасли — 3,1 тысяча. Также 9,6 тыс. вакансий суммарно заявлено в таких отраслях экономики, как: образование, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцобеспечение, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств», — прокомментировали изданию в дептруда Тюменской области.

Ранее руководитель самого крупного автотранспортного предприятия Тюмени заявил, что местные перевозчики испытывают дефицит в водителях и кондукторов. Нехватка работников уже сказывается на графике движения автобусов.

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#Общество#Ирина Швецова#Профессии#Кадры#Рынок труда
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