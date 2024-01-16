Тюменца отправили на два года в колонию-поселение за смертельное ДТП с подростками

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
ДТП, о котором идет речь, произошло 9 апреля 2022 года на Червишевском тракте в Тюмени. Подсудимый находясь за рулем «Мазды 6» на нерегулируемом перекрестке повернул налево, не уступив дорогу встречному ВАЗ-21074, в результате чего произошло столкновение. Вторым автомобилем управлял несовершеннолетний водитель, вместе с ним в салоне находились еще трое подростков.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир погибли, здоровью двух подростков причинен тяжкий вред», — напомнили в ведомстве.
Изучив материалы дела, суд признал тюменца виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью одному участнику ДТП и смерть двум другим и приговорил его к двум годам колонии — поселения. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей.