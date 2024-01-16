nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Тюменца отправили на два года в колонию-поселение за смертельное ДТП с подростками

Тюменца отправили на два года в колонию-поселение за смертельное ДТП с подростками

16 января 2024, 10:34
Фото: 1MI
В Тюмени осудили 44-летнего жителя, по вине которого произошло смертельное ДТП — в аварии погибли двое подростков, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП, о котором идет речь, произошло 9 апреля 2022 года на Червишевском тракте в Тюмени. Подсудимый находясь за рулем «Мазды 6» на нерегулируемом перекрестке повернул налево, не уступив дорогу встречному ВАЗ-21074, в результате чего произошло столкновение. Вторым автомобилем управлял несовершеннолетний водитель, вместе с ним в салоне находились еще трое подростков.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир погибли, здоровью двух подростков причинен тяжкий вред», — напомнили в ведомстве.

Изучив материалы дела, суд признал тюменца виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью одному участнику ДТП и смерть двум другим и приговорил его к двум годам колонии — поселения. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,1 млн рублей.

Смертельное ДТП в Тюмени: двое подростков погибли, трое ранены
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области осудили ульяновца, ударившего головой полицейскогоПоделили на всех: жители Тюмени получили 66 лет тюрьмы на шестерыхТюменский студент «развел» пенсионеров на сотни тысяч рублей
#Общество#Ирина Швецова#Приговор#Судебный приговор
Подпишитесь
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Сегодня, 07:26
«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах
Сегодня, 08:55
Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени
Сегодня, 07:45
Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная
Сегодня, 04:05
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Сегодня, 09:25
Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска
Сегодня, 10:26