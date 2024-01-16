Тюменца отправили на два года в колонию-поселение за смертельное ДТП с подростками

ДТП, о котором идет речь, произошло 9 апреля 2022 года на Червишевском тракте в Тюмени. Подсудимый находясь за рулем «Мазды 6» на нерегулируемом перекрестке повернул налево, не уступив дорогу встречному ВАЗ-21074, в результате чего произошло столкновение. Вторым автомобилем управлял несовершеннолетний водитель, вместе с ним в салоне находились еще трое подростков.