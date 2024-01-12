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Участников преступной группировки из Тюмени приговорили к 66 годам тюрьмы

Поделили на всех: жители Тюмени получили 66 лет тюрьмы на шестерых

12 января 2024, 07:19
Фото: 1MI

Участников преступной группировки из Тюмени приговорили к 66 годам тюрьмы

Тюменский районный суд вынес приговор четырем мужчинам и двум женщинам. В составе преступной группировки тюменцы занимались производством и сбытом наркотиков.
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Суд

Суд установил, что в январе 2022 года тюменцы вступили через интернет в сговор с неизвестными людьми. Для производства наркотических веществ преступники арендовали дом в садовом товариществе «Подмосковье». Действовали они по инструкции, предоставленной соучастниками.

За период с 25 по 27 мая 2022 года подсудимые изготовили около 160 граммов наркотиков, которые планировали распространять на территории Тюмени через тайники. Спустя несколько дней — 31 мая, преступников задержали.

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При вынесении приговора учитывалась роль и степень участия каждого члена группировки. Суд назначил женщинам 10 лет 8 месяцев и 11 лет лишения свободы, мужчинам — 10 лет, 10 лет 8 месяцев, 11 лет и 12 лет 8 месяцев лишения свободы.

Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима, мужчины — в колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области иностранцы-наркоторговцы получили более 29 лет тюрьмы на троих. Двоим дали по 9 лет, одному — 11 лет.

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