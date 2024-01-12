Поделили на всех: жители Тюмени получили 66 лет тюрьмы на шестерых

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Суд установил, что в январе 2022 года тюменцы вступили через интернет в сговор с неизвестными людьми. Для производства наркотических веществ преступники арендовали дом в садовом товариществе «Подмосковье». Действовали они по инструкции, предоставленной соучастниками.
За период с 25 по 27 мая 2022 года подсудимые изготовили около 160 граммов наркотиков, которые планировали распространять на территории Тюмени через тайники. Спустя несколько дней — 31 мая, преступников задержали.
При вынесении приговора учитывалась роль и степень участия каждого члена группировки. Суд назначил женщинам 10 лет 8 месяцев и 11 лет лишения свободы, мужчинам — 10 лет, 10 лет 8 месяцев, 11 лет и 12 лет 8 месяцев лишения свободы.
Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима, мужчины — в колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области иностранцы-наркоторговцы получили более 29 лет тюрьмы на троих. Двоим дали по 9 лет, одному — 11 лет.