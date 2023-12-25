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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:58

В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с наркотиками

Попался на нервах: в Тюмени задержали автомобилиста с наркотиками

25 декабря 2023, 07:56
Фото: 1MI

В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с наркотиками

Сотрудники Госавтоинспекции остановили «Шевроле» для проверки документов. Заметив излишнее беспокойство водителя, они заподозрили неладное.

Стражи порядка попросили мужчину покинуть автомобиль. Посветив в салон машины фонариком, они заметили на полу возле заднего сиденья сверток черной изоленты.

В присутствии понятых полицейские изъяли сверток, внутри которого оказался пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в пакетике более полутора граммов мефедрона.

Мужчина признался, что купил наркотики для личного потребления. За незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ ему грозят до трех лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что мигранту грозят до 20 лет тюрьмы за наркоторговлю. Мужчина планировал распространять запрещенные вещества в Тобольске.

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