Попался на нервах: в Тюмени задержали автомобилиста с наркотиками

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Стражи порядка попросили мужчину покинуть автомобиль. Посветив в салон машины фонариком, они заметили на полу возле заднего сиденья сверток черной изоленты.
В присутствии понятых полицейские изъяли сверток, внутри которого оказался пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в пакетике более полутора граммов мефедрона.
Мужчина признался, что купил наркотики для личного потребления. За незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ ему грозят до трех лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что мигранту грозят до 20 лет тюрьмы за наркоторговлю. Мужчина планировал распространять запрещенные вещества в Тобольске.