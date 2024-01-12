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Тюменский районный суд

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Поделили на всех: жители Тюмени получили 66 лет тюрьмы на шестерых
Тюменский районный суд вынес приговор четырем мужчинам и двум женщинам. В составе преступной группировки тюменцы занимались производством и сбытом наркотиков.
12 января, 07:19
2022
Суд. «Крови было много»: показания свидетелей по делу полицейского, стрелявшего в человека
13 декабря 2022, 06:43
«Это мог быть неслучайный выстрел»: новые показания в деле полицейского-стрелка
6 декабря 2022, 09:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
23 ноября 2022, 10:03
Тюменец даже не осознал, что убил друга
Был вынесен приговор мужчине, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.
14 ноября 2022, 05:35

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