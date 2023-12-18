Экс-полицейский стрелявший в искавшего наркотики тюменца пытался оспорить приговор.

Стоит добавить, что основная загвоздка этого дела крылась в том, что в мозге пострадавшего обнаружили мелкие частички снаряда, что могло говорить о том, что в него стреляли дробью, тогда как карабин Москвина был снаряжен цельнометаллической пулей. Причем изначально экс-полицейский признался в совершении преступления, но позже забрал свои слова назад и по сей день не признает вину.