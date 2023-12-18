Экс-полицейский стрелявший в искавшего наркотики тюменца пытался оспорить приговор.

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В 8-й кассационный суд общей Юрисдикции подавали апелляцию Павел Москвин и его адвокат Сергей Замаруев, их заявление рассмотрели на днях. Ранее Тюменский районный суд признал Москвина виновным, было доказано, что бывший полицейский выехал в новотарманский лес, пристреливать новый карабин, но пристрелил мужчину, который искал там закладку. Осужденному назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.
Это решение Москвин и Замаруев пытались оспорить в высшем тюменском суде, но получили отказ. После этого они подали в кассацию. Однако и в этот раз решение осталось в силе.
«Это значит, что все, дело закрыто. Потерпевший выиграл дело и новых апелляций уже не будет. Почти 2 года понадобилось, чтобы до этого дошло», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшего Павел Руснаков.
Стоит добавить, что основная загвоздка этого дела крылась в том, что в мозге пострадавшего обнаружили мелкие частички снаряда, что могло говорить о том, что в него стреляли дробью, тогда как карабин Москвина был снаряжен цельнометаллической пулей. Причем изначально экс-полицейский признался в совершении преступления, но позже забрал свои слова назад и по сей день не признает вину.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что трех жителей Тюмени осудили за заказное убийство 15-летней давности. Заказчика, бизнесмена Алексея Щепелина, отправили за решетку на 11 лет еще в 2021 году.