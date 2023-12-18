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Экс-полицейский стрелявший в искавшего наркотики тюменца пытался оспорить приговор.

Экс-полицейский стрелявший в искавшего наркотики тюменца пытался оспорить приговор

18 декабря 2023, 09:30
Фото: nashgorod.ru
Экс-полицейский стрелявший в искавшего наркотики тюменца пытался оспорить приговор.
Бывший полицейский Павел Москвин, пристреливший в лесу мужчину, искавшего закладку, подавал уже вторую апелляцию, чтобы отстоять свою невиновность. Он убежден, что пострадавшего подстрелил кто-то другой.
Сюжет
Суд

В 8-й кассационный суд общей Юрисдикции подавали апелляцию Павел Москвин и его адвокат Сергей Замаруев, их заявление рассмотрели на днях. Ранее Тюменский районный суд признал Москвина виновным, было доказано, что бывший полицейский выехал в новотарманский лес, пристреливать новый карабин, но пристрелил мужчину, который искал там закладку. Осужденному назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Это решение Москвин и Замаруев пытались оспорить в высшем тюменском суде, но получили отказ. После этого они подали в кассацию. Однако и в этот раз решение осталось в силе.

«Это значит, что все, дело закрыто. Потерпевший выиграл дело и новых апелляций уже не будет. Почти 2 года понадобилось, чтобы до этого дошло», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшего Павел Руснаков.

Стоит добавить, что основная загвоздка этого дела крылась в том, что в мозге пострадавшего обнаружили мелкие частички снаряда, что могло говорить о том, что в него стреляли дробью, тогда как карабин Москвина был снаряжен цельнометаллической пулей. Причем изначально экс-полицейский признался в совершении преступления, но позже забрал свои слова назад и по сей день не признает вину.

Экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что трех жителей Тюмени осудили за заказное убийство 15-летней давности. Заказчика, бизнесмена Алексея Щепелина, отправили за решетку на 11 лет еще в 2021 году.

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