В Тюмени вынесли приговор убийцам известного бизнесмена

Для того, чтобы скрыть следы убийства тело Вадима Шушанова вывезли в лес. После совершенного преступления Алексей Щепелин скрылся и в 2015 году был признан умершим. Однако в 2021 году он был осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строго режима. Как выяснилось, все это время он проживал в Екатеринбурге под чужими именем и документами. В 2020 году он был задержан за подозрение в убийстве Вадима Шушанова.