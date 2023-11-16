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В Тюмени вынесли приговор убийцам известного бизнесмена

В Тюмени вынесли приговор убийцам известного бизнесмена

16 ноября 2023, 05:45
Трех жителей Тюмени осудили за заказное убийство 15-летней давности. Заказчика, бизнесмена Алексея Щепелина, отправили за решетку на 11 лет еще в 2021 году.
Сюжет
Суд

По данным прокуратуры Тюменской области, летом 2008 года Щепелин предложил своему брату совершить убийство его партнера, Вадима Шушанова, из-за возникших разногласий. В качестве платы он пообещал автомобиль BMW M3 стоимостью более 1 миллиона рублей.

Тюменец принял предложение и привлек своего брата, который за 350 тысяч рублей согласился помочь.

Согласно разработанному плану, супруга Щепелина познакомила Шушанова с «арендатором» (его роль выполнял брат подсудимого), который пригласил заключить выгодную сделку в Екатеринбург, куда и отправились бизнес-партнеры на автомашине.

В пути под благовидным предлогом Щепелин привез потерпевшего в свой дом, где их уже ожидали исполнители преступления. Под угрозой применения оружия они потребовали от бизнес-партнера подписать расписку о получении более 18 миллионов рублей. Получив отказ, мужчину застрелили из ружья.

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Для того, чтобы скрыть следы убийства тело Вадима Шушанова вывезли в лес. После совершенного преступления Алексей Щепелин скрылся и в 2015 году был признан умершим. Однако в 2021 году он был осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строго режима. Как выяснилось, все это время он проживал в Екатеринбурге под чужими именем и документами. В 2020 году он был задержан за подозрение в убийстве Вадима Шушанова.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил исполнителю, брату Щепелина, наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, брату исполнителя 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, супруге Щепелина — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу отца и дочери погибшего компенсацию морального вреда в сумме 2,3 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого было совершено более 18,7 тысяч преступлений. По сравнению с предыдущим годом их число возросло на 1,3%. Число особо тяжких преступлений выросло на 0,7%, тяжких — на 3,4%, средней тяжести — на 1,1% и небольшой тяжести на — 0,7%, против половой неприкосновенности — на 15%.

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