«Отменят приговор?»: экспертиза подтвердила, что тюменского заключенного пытали

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Максим Калинов, адвокат Михаила Губина, даже после ареста подзащитного бьется за его невиновность. Ранее десятки экспертиз и несколько апелляций не смогли изменить решение суда, но результаты новой проверки могут существенно изменить исход дела и вернуть Михаила Губина на свободу.
«Эта экспертиза — основание для отмены приговора в Верховном суде. Также считаю, что после нее есть основание для возбуждения уголовных дел в отношении полицейских, пытавших Губина. Убеждён, что с пытками в Тюмени пора заканчивать», — сообщил «Нашему городу» Калинов.
Речь идет об исследовании медицинских документов, которое провела судебный эксперт Ирина Богомолова, у которой в этой области более 20 лет стажа. Основой для проверки послужили расхождении в версии событий Губина и правоохранителей. Первый говорил о том, что его избили для того, чтобы получить признание в преступлении, вторые же уверяли, что се травмы Губина — следствие падения с кровати и самовольные удары головой о стену.
В документе исследования также содержатся пояснения Губина по факту произошедшего. Он рассказывает о том, что в день ареста сотрудники правоохранительных органов, спросили его, желает он поехать на допрос или в лес.
«В мою сторону звучала нецензурная брань и угрозы всю дорогу. Мои попытки призвать к спокойному диалогу заканчивались ударами по задней части головы. Державший и бивший меня сотрудник сетовал, что я лишил его выходного дня. В ОП №6 меня в согнутом виде провели мимо турникетов, вверх по лестнице, завели в кабинет с железной лавкой справа и несколькими компьютерными столами. С меня сдернули штаны и бросили на пол. Я оказался голым ниже пояса, было очень холодно. Один сотрудник ходил рядом, произносил издевательские нецензурные фразы, угрозы. Иногда я слышал звук затвора камеры его телефона», — рассказывает Губин.
Далее арестованному изложили суть показаний потерпевших и потребовали, как говорит Губин, чтобы он дал аналогичные. Ему объяснили, что иной версии событий никто не поверит и «может быть только хуже».
«Ходивший рядом сотрудник приложил плоский предмет к моему лицу в районе уха и начал наносить удары по нему. Затем повернул мою голову на другой бок и стал бить с другой стороны. Как долго это продолжалось мне сложно сказать, так как сознание начало туманиться, в голове появился шум, я оглох на левое ухо, во рту пересохло и мне стало сложно говорить. Я чувствовал себя напуганным, униженным, меня трясло от холода и страха. Я не понимал, почему мне задают такие странные вопросы: где мой парик, когда я брился и где сейчас мой отец. Мне сказали, что обычно люди теряют сознание, их приводят в себя и продолжают бить. Ходивший рядом сотрудник стал искать „палку-жопотычку“ и угрожал вставить ее мне в анальное отверстие, угрожал током», — пишет Михаил Губин.
По словам мужчины, его уверяли в том, что показания против самого себя помогут закрыть дело. Но Михаил продолжал настаивать на своей невиновности. После ряда угроз мужчину отпустили. Ночевал Губин на нарах, а утром в зеркале увидел, что лицо начало заплывать синяками, он почувствовал, что его левое ухо не слышит. Так как ему уже анонсировали повторение вчерашнего «допроса Губин решил выполнить требования правоохранителей и, испугавшись за себя, дал признательные показания.
«Каждый просил неоднократно повторять эту историю, дополняли ее деталями, помогали правильно формулировать фразы. Прикоснуться к сухпайку не было возможности, пить также не давали. В голове было все так же мутно, я плохо понимал, что делаю и действовал минимально, испытывая облегчение, что меня больше не унижают и не бьют. После подписания бумаг шуток надо мной стало много. При мне обсуждалось, кому „полетит звездочка“ за меня», — рассказывает Губин.
Далее мужчину передали конвою, увезли на ИВС, после в суд и в СИЗО-1 УФСИН по Тюменской области. Все это время мужчина боялся повторения пыток и молчал. Только в СИЗО-1 он пожаловался на глухоту и галлюцинации, тогда его показали врачу, который провел не просто визуальный осмотр, как это было при судмедэкспертизе днем ранее, а заглянул в уши и сделал снимки головы.
«У меня обнаружили ушиб мягких тканей головы, посттравматический средний отит слева. В СИЗО-1 я постепенно начал приходить в себя, почувствовал себя в безопасности и дал краткое описание событий задержания в СК, на что пришел отказ в возбуждении уголовного дела на основании показаний учувствовавшего в задержании оперативника, который написал откровенную ложь», — пишет мужчина.
Все последующее время Губину и его адвокату отказывали в возбуждении дела о пытках, за истину принималась версия силовиков, которые говорили о том, что все указанные травмы получены в результате падения с нар и самовольных ударов головой о стену.
«Я обвиняюсь в преступлении, которые категорически идет в разрез со всем моим существом, ценностями, убеждениями, репутацией среди множества друзей, коллег, семьи. Я намерен доказать свою невиновность. Я хочу иметь на это шанс и прошу помощи разобраться в обстоятельствах моего задержания и допроса», — просит Губин.
Эксперт Богомолова, анализируя документацию, в которой зафиксированы травмы, полученные Губиным, приходит к выводу, что их получение в результате однократного падения о ровную, твёрдую поверхность исключается.
«Телесные повреждения, имеющиеся у Губина, не могли образоваться в результате и многократного падения на ровную твердую поверхность. Кровоподтек (гематома) вокруг левого глаза, имеющийся у Губина, мог образоваться в результате однократного удара кулаком в область левого глаза из положения стоя», — пишет в заключении Богомолова.
Также эксперт говорит о том, что проведенное исследование подтверждает доводы Губина о применении к нему насилия сотрудниками полиции. Богомолова также указывает, что телесные повреждения за ушами Губина не могли образоваться от ударов головой об пол или стену, так как эти зоны защищены ушными раковинами. Они образовались от соударения головы с твердым тупым предметом или предметами небольшого размера, способными хотя бы поместиться между головой и ушной раковиной. Это могли быть и руки человека, если удары наносились ребром ладони.
«Телесные повреждения у Губина, в том числе гематома под глазом, не могли образоваться в результате многократных ударов своей головой о стену в положении стоя и в любом ином положении. Кроме этого, они причинены предметом, травмирующая часть которого имела небольшой размер и могла поместиться между головой и ухом. Стена имеет слишком большие размеры», — говорит эксперт.
Таким образом, по мнению эксперта, версия событий, представленная правоохранителями, не соответствует действительности.Богомолова приходит к выводу, что Михаила действительно пытали. Теперь эта экспертиза может послужить поводом для пересмотра дела Губина и привлечения силовиков к ответственности.