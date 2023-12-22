«Отменят приговор?»: экспертиза подтвердила, что тюменского заключенного пытали

Также эксперт говорит о том, что проведенное исследование подтверждает доводы Губина о применении к нему насилия сотрудниками полиции. Богомолова также указывает, что телесные повреждения за ушами Губина не могли образоваться от ударов головой об пол или стену, так как эти зоны защищены ушными раковинами. Они образовались от соударения головы с твердым тупым предметом или предметами небольшого размера, способными хотя бы поместиться между головой и ушной раковиной. Это могли быть и руки человека, если удары наносились ребром ладони.