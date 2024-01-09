Тюменский студент «развел» пенсионеров на сотни тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Тюменец в социальных сетях связался с группировкой, обманывающей пожилых людей по стандартной схеме: злоумышленники обзванивали пенсионеров и сообщали о том, что кто-то из их родственников стал виновником аварии. Пожилые люди отдавали аферистам деньги, чтобы замять несуществующее уголовное дело.
В зале суда студент признал вину и раскаялся, а часть украденных им денег — 650 тысяч рублей, он вернул до вынесения приговора.
Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца условно с возмещением ущерба потерпевшим.
Ранее «Наш город» рассказывал о двух пенсионерках, оказавшихся в непростой ситуации. Обе женщины были обмануты мошенниками по одной и той же схеме и лишились денег.