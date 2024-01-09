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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Студент из Тюмени лишил пенсионеров сотен тысяч рублей

Тюменский студент «развел» пенсионеров на сотни тысяч рублей

9 января 2024, 05:18
Фото: 1MI

Студент из Тюмени лишил пенсионеров сотен тысяч рублей

19-летний молодой человек решил подзаработать, но вместо официального трудоустройства выбрал дорогу криминала. Тобольский городской суд вынес приговор студенту-мошеннику.
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Суд

Тюменец в социальных сетях связался с группировкой, обманывающей пожилых людей по стандартной схеме: злоумышленники обзванивали пенсионеров и сообщали о том, что кто-то из их родственников стал виновником аварии. Пожилые люди отдавали аферистам деньги, чтобы замять несуществующее уголовное дело.

В зале суда студент признал вину и раскаялся, а часть украденных им денег — 650 тысяч рублей, он вернул до вынесения приговора.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца условно с возмещением ущерба потерпевшим.

Ранее «Наш город» рассказывал о двух пенсионерках, оказавшихся в непростой ситуации. Обе женщины были обмануты мошенниками по одной и той же схеме и лишились денег.

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