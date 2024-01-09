Тюменский студент «развел» пенсионеров на сотни тысяч рублей

Тюменец в социальных сетях связался с группировкой, обманывающей пожилых людей по стандартной схеме: злоумышленники обзванивали пенсионеров и сообщали о том, что кто-то из их родственников стал виновником аварии. Пожилые люди отдавали аферистам деньги, чтобы замять несуществующее уголовное дело.