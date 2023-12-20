Нарвались не на ту: мошенники пытались обмануть врача из Тюмени на 400 тысяч рублей

Тюменке позвонил незнакомец и сообщил, что с ее счета были совершены переводы на поддержку запрещенных в России организаций. Аферист подчеркнул, что к этому могут быть причастны ее коллеги из отдела кадров и бухгалтерии и запретил ей обсуждать с кем-либо этот вопрос.