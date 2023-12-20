Нарвались не на ту: мошенники пытались обмануть врача из Тюмени на 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Тюменке позвонил незнакомец и сообщил, что с ее счета были совершены переводы на поддержку запрещенных в России организаций. Аферист подчеркнул, что к этому могут быть причастны ее коллеги из отдела кадров и бухгалтерии и запретил ей обсуждать с кем-либо этот вопрос.
Мужчина также назвал фамилии представителей правоохранительных органов, которые занимаются проверкой по данному делу, после чего женщину переключили на сотрудника банка.
Собеседник заявил, что женщине нужно под любым предлогом взять в кредит 400 тысяч рублей и перевести на указанный счет, чтобы вычислить мошенников, которые эти деньги попытаются снять.
Схема дала сбой благодаря тому, что в медицинском учреждении для сотрудников проводились профилактические беседы на тему мошенничества. Тюменка прервала разговор и позвонила в правоохранительные органы, чтобы узнать, действительно ли существуют такие работники, которых ей перечислил звонивший. Получив отрицательный ответ, женщина перестала отвечать на звонки и обратилась в полицию.
Сейчас полицейские ищут причастных к попытке мошенничества. Им грозят до четырех лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что мошенники обманули тюменку, когда та пыталась купить сапоги в интернете. Женщина лишилась 23 тысяч рублей.