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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:16

За неделю жертвами мошенников стали 82 тюменца

Без стыда и совести: мошенники обманули 82 тюменца за неделю

11 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI

За неделю жертвами мошенников стали 82 тюменца

Мошенники продолжают бить рекорды по количеству обманутых ими людей. Они действуют по старым схемам, но жертв меньше не становится.

Так, за минувшую неделю от рук аферистов пострадали 82 жителя региона: они отдали им в общей сложности 24.5 миллиона рублей. Для сравнения, на позапрошлой неделе мошенникам удалось обмануть 80 человек.

Самую большую сумму телефонным мошенникам отдала жительница Тюмени, она лишилась 1.2 миллиона рублей. Неизвестный представился сотрудником РУФСБ России по Тюменской области и убедил женщину, что с ее банковского счета кто-то пытается похитить деньги.

Следуя инструкциям афериста, тюменка оформила в различных банках кредиты и перечислила на счета, указанные им. По данному факту возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит прокуратура Ленинского округа.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев приглашают на фейковый кастинг для сериала «Слово пацана-2». За смену актерам предлагают получать 3.5 тысячи рублей.

«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Мошенничество#Мошенники#Аферисты#Жертвы#Любовь Селезнева
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