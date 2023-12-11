Без стыда и совести: мошенники обманули 82 тюменца за неделю

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Так, за минувшую неделю от рук аферистов пострадали 82 жителя региона: они отдали им в общей сложности 24.5 миллиона рублей. Для сравнения, на позапрошлой неделе мошенникам удалось обмануть 80 человек.
Самую большую сумму телефонным мошенникам отдала жительница Тюмени, она лишилась 1.2 миллиона рублей. Неизвестный представился сотрудником РУФСБ России по Тюменской области и убедил женщину, что с ее банковского счета кто-то пытается похитить деньги.
Следуя инструкциям афериста, тюменка оформила в различных банках кредиты и перечислила на счета, указанные им. По данному факту возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит прокуратура Ленинского округа.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев приглашают на фейковый кастинг для сериала «Слово пацана-2». За смену актерам предлагают получать 3.5 тысячи рублей.