«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Несмотря на то, что всюду говорят о самых распространенных схемах, которыми пользуются мошенники, многие все же ведутся на их уловки и отдают злоумышленникам крупные суммы. Причем, как сообщают в прокуратуре Тюменской области, одна из самых распространенных схем — это все еще «звонок якобы сотрудников службы безопасности банка или правоохранительных органов».
По данным прокуратуры, в 2022 году 37,4% преступлений было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их раскрываемость составила всего 29,0%.
Причем только за прошедшую неделю телефонные и интернет-мошенники обманули 80 жителей региона, суммарно украв у них более 28 миллионов рублей. Еще неделю назад мошенники украли у жителей Тюменской области еще 26 миллионов рублей.
По данным опроса ЦУР Тюменской области 42% жителей Тюменской области в 2022 году столкнулись с мошенниками, но лишь 36% из них поняли что к чему и сохранили свои средства в целости и сохранности. При том 64% тюменцев получили от мошенников телефонный звонок, 38% — встретились с ними в социальных сетях и мессенджерах, 21% столкнулся с обманом, откликнувшись на онлайн-объявление.
Причем мошенники уже давно не выбирают исключительно пенсионеров, звонок от преступника может поступить любому, так с мошенниками столкнулся и председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.
«Мне звонил телефонный мошенник, предлагал какие-то инвестиции. Очевидно, что это обман, но ведь кто-то может попасться на эту удочку. Представьте, поймают одного преступника, а сколько из-за него будет обманутых. Люди должны знать о деятельности таких нарушителей», — считает Вячеслав Антропов.
Однако многие тюменцы, попавшиеся в лапы мошенников признаются, что уже постфактум осознают, что их обманули. Причем ранее они знали о схемах работы таких злоумышленников и считали, что никогда не поведутся на их уловки.
«Мне дочь тысячу раз рассказывала что да как. Я старалась не брать трубки с незнакомых номеров и знала, что из банка просто так мне звонить не станут, знала, что, если что-то случится с родственниками, то они мне сами напишут или позвонят и не надо никому верить. Но тут черт меня дернул взять трубку и я будто в трансе оказалась, не заметила, как прошло полчаса и я выдала данные своей карты, повезло лишь в тем, что денег на ней особо не было, дочь мне другую карту дала, данные которой я не знаю», — рассказывает 53-летняя тюменка.
И с каждым годом в России растет число жертв мошенников, так в начале 2023 года, по данным Центрального банка России, злоумышленники украли со счетов россиян 4,5 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году. О том, что с этим видом преступности нужно усиленно бороться говорил и президент РФ Владимир Путин.
«Это просто подонки — те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться», — говорит президент.
Кандидат психологических наук Татьяна Воробьева уверена в том, что мошенники — это всегда отличные психологи, которые знают, куда надавить и в какую сторону увести разговор, чтобы получить желаемое.
«Основа работы телефонных и интернет мошенников — в максимально короткое время поставить жертву в зависимую или слабую позицию. Поэтому они первым делом обращаются к вам по имени и отчеству, чтобы вызвать доверие, а потом шокируют какой-то угрозой, выставляя себя единственным вариантом на спасение. Психика человека в этот момент немного расшатывается и рациональность уходит на второй план, уступая место страху, который и оказывается ведущим чувством при передаче денег или данных карты обманщику», — объясняет Воробьева.
Также, как говорит психолог, обманщики любят давить на желание людей быстро и легко обогатиться, поэтому часто предлагают куда-то вложить деньги, перевести их и прочее. Причем формат работы с жертвой и вид прессинга зачастую выбирается в моменте, в зависимости от голоса абонента по ту сторону.
«Молодых проще развести на инвестиции, так как в силу возраста они находятся в поиске выходных вложений и увеличение первых накоплений. Людей по старше скорее всего будут давить опасностью списания этих накопления и историей про „перевод на безопасный счет“, так как деньги у этой возрастной категории уже имеются и люди боятся их потерять», — говорит психолог.
Для пенсионеров чаще всего используют истории связанные с ЧП и бедой якобы случившейся с их ребенком или внуком. Зачастую злоумышленники просят деньги на срочную операцию или взятку во избежание уголовного дела.
По мнению социолога Натальи Девлешовой, в Тюменской области люди более доверчивые, нежели в других регионах России, это связано с более комфортными условиями проживания и благоприятной средой для заработка и накоплений.
«У нас в регионе далеко не самый плохой уровень жизни и не особо высокий уровень преступности. А потому люди не находятся в постоянном беспокойстве и страхе за свои сбережения. Как показывают опросы, чем выше уровень жизни, тем доверчивее человек. А потому у нас даже люди с высшим образованием попадаются на обман. В тех регионах, где уровень жизни ниже, а преступность выше, люди более „пуганные“ и более осознанно относятся к звонкам мошенников», — говорит эксперт.
«Нашему городу» также удалось разговорить одного из преступников, который звонил с номера «900», предлагая перевести деньги в криптовалюту. Изначально звонящий длительное время отрицал свою причастность к преступной схеме, но позже решился рассказать некоторые детали своей работы.
«Вы можете также опознать мошенника по шуму на заднем фоне, мы его убрать пока не можем из-за переадресации. Звонящий будет давить на вас до последнего, пока вы не бросите трубку, а потому проще всего сделать это сразу, очень часто люди сначала понимают зачем ты им звонишь, но потом удается их обмануть. Почему я здесь работаю? Деньги хорошие платят, в других местах столько не заработаешь. Но есть страх, что нас прикроют», — рассказал преступник.
Самый верный способ избежать нападок от телефонных мошенников — не брать трубки с незнакомых номеров. Также важно помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке, а потому вам никто законно не станет предлагать увеличить свой доход «честным и безопасным способом».
По мнению экспертов, важно продолжать вести работу с населением, напоминая о том, как хитры мошенники и какие методы они обычно используют. Однако работу стоит проводить и сотовым операторам, а также службам, отвечающим за безопасность населения. IT-специалист одной из тюменских компаний Даниил Нечаев говорит о том, что можно разработать программные инструменты, которые позволят блокировать звонки от недоброжелателей.
«Причем у многих операторов есть похожая услуга „Антиспам“ или что-то такое. По аналогии можно создать продукт, который будет считывать не только незнакомые номера, но и случаи переадресации и подмены номера, что поможет обезопасить население», — считает специалист.
Также эксперты напоминают о том, что никому из звонящих ни при каких условиях нельзя сообщать данные своей банковской карты. Также помните, что родственники в случае ЧП свяжется с вами сами, а если вам будет звонить врач или полицейский, то денег он у вас требовать не будет. Будьте особенно бдительны и тогда вы сможете сберечь свои накопления.