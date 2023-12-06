«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?

Также эксперты напоминают о том, что никому из звонящих ни при каких условиях нельзя сообщать данные своей банковской карты. Также помните, что родственники в случае ЧП свяжется с вами сами, а если вам будет звонить врач или полицейский, то денег он у вас требовать не будет. Будьте особенно бдительны и тогда вы сможете сберечь свои накопления.