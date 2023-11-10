Экс-кандидат в тюменскую гордуму полтора месяца проведет в СИЗО.

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Рудика Манукяна, который на период выборов являлся главным кандидатом в гордуму Тюмени от партии «Новые люди»был взят под стражу по подозрению в мошенничестве. Его подозревают в махинациях при выполнении муниципальных контрактов на строительство и ремонт дорог в областной столице.
Его сразу отправили в СИЗО, так как сторона обвинения подозревала, что Манукян может скрыться. Сейчас он продолжает находиться под стражей.
«Сейчас он находится в СИЗО-1. Меру пресечения ему продлили до 24 декабря 2023 года», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Источник редакции в правоохранительных органах, знакомый с ситуаций, сообщил, что в этом деле может появиться еще один фигурант, который мог помогать обвиняемому совершать мошеннические действия.
«В таких делах всегда есть посредник, тот кто помогает с документами», — сообщил инсайдер.
Также известно, что следствие по делу продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что ранее Манукян заявлял, что купил место в гордуме за 15 миллионов рублей и победа уже у него в кармане. Однако слухи о том, что у Манукяна нет шансов стать депутатом ходили уже давно.