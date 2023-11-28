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Пожилая тюменка простила обманувших ее мошенников

Тюменская пенсионерка простила мошенников, укравших у нее сто тысяч рублей

28 ноября 2023, 05:35
Фото: 1MI

Пожилая тюменка простила обманувших ее мошенников

В августе 2023 года два тюменца вступили в сговор с незнакомцами в Интернете и под их руководством похитили деньги у пенсионерки. В зале суда пострадавшая попросила прекратить дело.
Сюжет
Суд

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, молодые люди позвонили пожилой женщине и сообщили, что ее родственница устроила ДТП, а потерпевшие требуют 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

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В зале суда пенсионерка попросила прекратить дело в связи с примирением сторон: мошенники вернули ей украденные деньги и извинились. По решению Ялуторовского районного суда уголовное дело было прекращено.

Ранее «Наш Город» писал, что за прошедшую неделю мошенники обманули 69 тюменцев и украли у них более 26 миллионов рублей. Наибольшую сумму отдала аферистам жительница Тюмени: она лишилась 5.3 миллиона рублей.

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