Тюменка пыталась списать долги по микрозаймам на мошенников

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Девушка Елизавета оформила кредиты под очень высокие проценты. Чтобы избавиться от коллекторов, тюменка пришла в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД и написала заявление. Она рассказала дознавателю, что неизвестные мошенники оформили кредиты на ее имя на общую сумму в 118 тысяч рублей.
Спустя месяц девушку привлекли к уголовной ответственности. В ходе проверки выяснилось, что 27-летняя Елизавета самолично оформила микрозаймы в 18 организациях и получила деньги. Позже Елизавета, осознав свое положение, написала в полиции явку с повинной — это позволило облегчить ей приговор.
Калининский районный суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Ранее «Наш город» писал о том, что друзья участника СВО похитили деньги с его банковской карты. Боец уснул после застолья с приятелями, чем они и воспользовались. В общей сложности тюменец лишился 200 тысяч рублей.