Тюменка пыталась списать долги по микрозаймам на мошенников

Девушка Елизавета оформила кредиты под очень высокие проценты. Чтобы избавиться от коллекторов, тюменка пришла в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД и написала заявление. Она рассказала дознавателю, что неизвестные мошенники оформили кредиты на ее имя на общую сумму в 118 тысяч рублей.