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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Тюменка пыталась списать долги по микрозаймам на мошенников

Тюменка пыталась списать долги по микрозаймам на мошенников

17 ноября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Девушка оформила микрозаймы на общую сумму в 118 тысяч рублей и попыталась списать долги на виртуальных мошенников. Она написала заявление в отделе полиции на неизвестных мошенников. В ходе проверки выяснилось, что девушка сама залезла в долги. Елизавету признали виновной и назначили наказание.
Сюжет
Суд

Девушка Елизавета оформила кредиты под очень высокие проценты. Чтобы избавиться от коллекторов, тюменка пришла в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД и написала заявление. Она рассказала дознавателю, что неизвестные мошенники оформили кредиты на ее имя на общую сумму в 118 тысяч рублей.

Спустя месяц девушку привлекли к уголовной ответственности. В ходе проверки выяснилось, что 27-летняя Елизавета самолично оформила микрозаймы в 18 организациях и получила деньги. Позже Елизавета, осознав свое положение, написала в полиции явку с повинной — это позволило облегчить ей приговор.

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Калининский районный суд признал девушку виновной и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее «Наш город» писал о том, что друзья участника СВО похитили деньги с его банковской карты. Боец уснул после застолья с приятелями, чем они и воспользовались. В общей сложности тюменец лишился 200 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Деньги#Наказание#Мошенники#Кредиты#Дмитрий Балобанов
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