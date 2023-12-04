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В Тюмени задержали таксиста, обманувшего пассажирку на 50 тысяч рублей

Тюменка обратилась за помощью к таксисту и лишилась крупной суммы денег

4 декабря 2023, 04:42
Фото: 1MI

В Тюмени задержали таксиста, обманувшего пассажирку на 50 тысяч рублей

Тюменка переживала перед сдачей экзаменов в автошколе. Водитель воспользовался ее эмоциональным состоянием и предложил помочь с получением прав.

Тюменка обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой таксиста-мошенника. По словам женщины, между ней и мужчиной в ходе поездки завязался разговор. Она пожаловалась таксисту, что переживает перед предстоящей сдачей экзаменов в автошколе, на что водитель ответил, что может помочь ей с получением прав.

Спустя некоторое время тюменка решила воспользоваться предложением мужчины, позвонила ему, но он обозначил, что услуга будет стоить 50 тысяч рублей. После того, как женщина перевела ему деньги, таксист перестал выходить на связь.

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Стражи порядка задержали мужчину, он сознался, что обманул тюменку умышленно, а деньги уже успел потратить. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело за мошенничество, ему грозят до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что пожилая тюменка простила мошенников, укравших у нее 100 тысяч рублей. Аферисты извинились перед пенсионеркой и вернули ей деньги.

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