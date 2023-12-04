Тюменка обратилась за помощью к таксисту и лишилась крупной суммы денег

Тюменка обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой таксиста-мошенника. По словам женщины, между ней и мужчиной в ходе поездки завязался разговор. Она пожаловалась таксисту, что переживает перед предстоящей сдачей экзаменов в автошколе, на что водитель ответил, что может помочь ей с получением прав.