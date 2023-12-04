Рекорд за рекордом: за неделю мошенники обманули 80 тюменцев

Так, за прошедшую неделю телефонные и интернет-мошенники обманули 80 жителей региона, суммарно украв у них более 28 миллионов рублей. Для сравнения, на позапрошлой неделе от их рук пострадали 69 тюменцев, отдавшие им в общей сложности 26 миллионов.