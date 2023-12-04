Рекорд за рекордом: за неделю мошенники обманули 80 тюменцев

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Так, за прошедшую неделю телефонные и интернет-мошенники обманули 80 жителей региона, суммарно украв у них более 28 миллионов рублей. Для сравнения, на позапрошлой неделе от их рук пострадали 69 тюменцев, отдавшие им в общей сложности 26 миллионов.
Наибольшая сумма украденных средств за минувшую неделю — 3.5 миллиона рублей. Мошенник действовал по старой, но рабочей схеме. Он позвонил жительнице Тюменского района, представился сотрудником Центробанка и сообщил, что мошенники пытаются украсть деньги с ее карты и оформить на нее кредит.
Чтобы не потерять деньги, ей нужно было самостоятельно оформить кредиты и перечислить средства на «безопасный счет». Следуя инструкциям афериста, тюменка оформила кредитов на 2.9 миллиона рублей и перевела деньги на счет мошенника.
По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура Ленинского округа Тюмени следит за ходом расследования.
Ранее «Наш город» сообщал, что мошенники создали фейковый аккаунт председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова. С его помощью они вымогают деньги.