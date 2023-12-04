Тюменский суд отправил в колонию мошенников, обманувших пенсионеров

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В августе 2021 года аферисты украли деньги у пенсионеров. Они звонили пожилым людям и сообщали им, что кто-то из их родственников стал виновником смертельной аварии. Чтобы близкий человек избежал ответственности, нужно заплатить крупную сумму.
Ничего не подозревающие пенсионеры передавали деньги курьеру. В общей сложности 10 человек лишились более 1.4 миллиона рублей. В ходе расследования ущерб был полностью возмещен.
Суд назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев, 3 года, а также 2 года 10 месяцев с отбыванием срока в колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская пенсионерка простила обманувших ее мошенников. Они украли у нее 100 тысяч рублей, но извинились.