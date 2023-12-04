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Published Сегодня, 07:40

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Обманувшим пенсионеров мошенникам вынесли приговор

Тюменский суд отправил в колонию мошенников, обманувших пенсионеров

4 декабря 2023, 07:40
Фото: Midjourney

Обманувшим пенсионеров мошенникам вынесли приговор

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор трем жителям Москвы, Махачкалы и Лабытнанги. Мужчин признали виновными в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой.
Сюжет
Суд

В августе 2021 года аферисты украли деньги у пенсионеров. Они звонили пожилым людям и сообщали им, что кто-то из их родственников стал виновником смертельной аварии. Чтобы близкий человек избежал ответственности, нужно заплатить крупную сумму.

Ничего не подозревающие пенсионеры передавали деньги курьеру. В общей сложности 10 человек лишились более 1.4 миллиона рублей. В ходе расследования ущерб был полностью возмещен.

Суд назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев, 3 года, а также 2 года 10 месяцев с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская пенсионерка простила обманувших ее мошенников. Они украли у нее 100 тысяч рублей, но извинились.

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