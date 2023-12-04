Тюменский правозащитник требует наказать Павла Дурова за разгул мошенников в telegram

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Как пишет NEFT, 52-летний тюменец искал подработку. На сайте вакансий он наткнулся на объявление о заработке через продвижение криптовалюты. Потенциальный работодатель перевел беседу в телеграм. В переписке он рассказал о схемах заработка, убеждая собеседника в их прозрачности. Затем последовала просьба — создать в боте электронный кошелек и положить на его счет деньги. Так мужчина потерял 30 тысяч рублей.
Пострадавший написал заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности создателя телеграма Павла Дурова. Основанием для претензий стали скрытые от правоохранительных органов персональные данные пользователей. Этим руководство телеграма поощряет мошенников, которые знают, что отследить через мессенджер их невозможно.
«Идентифицировать владельца бота нельзя, так как нужны персональные данные, а предъявить это Дурову не могут. Пытаются, но он вне российской юрисдикции, так как зарегистрирован в Великобритании, живет в Дубае, а дружит с ФРС американским. Я обратился в полицию Дубая, к службам в Лондоне. Те сказали, что взяли дело на заметку, но нужен запрос от нашего МВД, что и было сделано. Возбуждено уголовное дело за мошенничество», — цитирует издание обманутого тюменца.
Однако заявитель и сам не уверен, что Дурова смогут привлечь к ответственности, но надеется, что новый инфоповод может стать еще одним аргументом для властей и они заблокируют мессенджер в России.
Напомним, официально телеграм был разблокирован в России в 2020 года. А с начала пандемии отечественные чиновники сами стали активно развивать свои аккаунты в данной соцсети. Сейчас почти все политики, СМИ, общественные деятели используют платформу для передачи или получения оперативной информации в стране и мире.