Тюменский правозащитник требует наказать Павла Дурова за разгул мошенников в telegram

Как пишет NEFT, 52-летний тюменец искал подработку. На сайте вакансий он наткнулся на объявление о заработке через продвижение криптовалюты. Потенциальный работодатель перевел беседу в телеграм. В переписке он рассказал о схемах заработка, убеждая собеседника в их прозрачности. Затем последовала просьба — создать в боте электронный кошелек и положить на его счет деньги. Так мужчина потерял 30 тысяч рублей.