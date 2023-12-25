nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Тюменка набрала кредитов на почти 5 млн рублей и все деньги перечислила мошенникам

Тюменка набрала кредитов на почти 5 млн рублей и все деньги перечислила мошенникам

25 декабря 2023, 16:12
Фото: 1MI
За прошлую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 98 жителей Тюменской области. В общей сумме они перевели аферистам свыше 48 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Больше всех потеряла жительница Тюмени, которая доверившись звонившему ей лжесотруднику Банка России, оформила на себя несколько кредитов. Все заемные средства, а это почти 5 млн рублей, женщина передала мошенникам.

Аферист действовал по уже известной многим схеме. Позвонив на номер «жертвы», он представился представителем банка, а затем рассказал тюменке, что некто пытается на ее имя оформить займ. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, она должна на свое имя взять кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 4,8 млн рублей на счета, указанные неизвестным», — пояснили в прокуратуре ТО.

Выполнив все указания, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По ее заявлению возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Тюменской области напомнили, что у граждан, пострадавших от рук дистанционных мошенников, есть право предъявить требование о возмещении средств с лица, на счет которого были переведены деньги.

Читайте также:
Условный срок получил 19-летений тюменец за обман пенсионеров на один миллион рублейНарвались не на ту: мошенники пытались обмануть врача из Тюмени на 400 тысяч рублейМошенники «обули» тюменку, когда та пыталась купить сапоги через интернет
#Общество#Ирина Швецова#Мошенничество#Мошенники
Подпишитесь
«Хитростью едины»: тюменцы рассказали о битве за яйца на прилавках магазинов
Сегодня, 09:02
Куда тюменцам поехать на каникулах: самые бюджетные и дорогостоящие варианты отдыха
Сегодня, 01:06
«Будет дорого?»: как изменятся цены на бензин в 2024 году
Сегодня, 07:47
«Ни одного в беде не оставил»: жена военного медика с СВО рассказала о супруге-герое
Сегодня, 09:11
В Тюмени на новогодних каникулах ударят морозы
Сегодня, 06:03
«Жить, а не ночевать»: как застройщики создают полноценные районы для людей
Сегодня, 03:24