Тюменка набрала кредитов на почти 5 млн рублей и все деньги перечислила мошенникам

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Больше всех потеряла жительница Тюмени, которая доверившись звонившему ей лжесотруднику Банка России, оформила на себя несколько кредитов. Все заемные средства, а это почти 5 млн рублей, женщина передала мошенникам.
Аферист действовал по уже известной многим схеме. Позвонив на номер «жертвы», он представился представителем банка, а затем рассказал тюменке, что некто пытается на ее имя оформить займ. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, она должна на свое имя взять кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».
«Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 4,8 млн рублей на счета, указанные неизвестным», — пояснили в прокуратуре ТО.
Выполнив все указания, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По ее заявлению возбуждено уголовное дело.
В прокуратуре Тюменской области напомнили, что у граждан, пострадавших от рук дистанционных мошенников, есть право предъявить требование о возмещении средств с лица, на счет которого были переведены деньги.