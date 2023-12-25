Тюменка набрала кредитов на почти 5 млн рублей и все деньги перечислила мошенникам

Аферист действовал по уже известной многим схеме. Позвонив на номер «жертвы», он представился представителем банка, а затем рассказал тюменке, что некто пытается на ее имя оформить займ. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, она должна на свое имя взять кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».