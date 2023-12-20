Условный срок получил 19-летений тюменец за обман пенсионеров на один миллион рублей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В апреле этого года мошенники звонили «жертвам» и сообщали, что их родственник совершил ДТП и предлагали за деньги помочь им избежать ответственности.
«Подсудимый прибывал по месту жительства потерпевших, забирал денежные средства, а затем вносил их на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя себе часть денег в виде вознаграждения», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.
В результате преступной деятельности пятерым жителям Тюмени, Тобольска и Тобольского района причинен ущерб на общую сумму 1 млн рублей. Часть ущерба подсудимым возмещена.
Суд признал тюменца виновным в мошенничестве и приговорил его к 2 годам 3 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года. Также осужденному необходимо будет выплатить потерпевшим 550 тыс. рублей.
В отношении его подельников ведутся уголовные дела выделены в отдельное производство.