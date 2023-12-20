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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Условный срок получил 19-летений тюменец за обман пенсионеров на один миллион рублей

Условный срок получил 19-летений тюменец за обман пенсионеров на один миллион рублей

20 декабря 2023, 10:29
Фото: Midjourney
В Тобольске состоялся суд над 19-летним жителем Тюмени, который вместе с сообщниками обманным путем выманивал у пожилых людей деньги.

В апреле этого года мошенники звонили «жертвам» и сообщали, что их родственник совершил ДТП и предлагали за деньги помочь им избежать ответственности.

«Подсудимый прибывал по месту жительства потерпевших, забирал денежные средства, а затем вносил их на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя себе часть денег в виде вознаграждения», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.

В результате преступной деятельности пятерым жителям Тюмени, Тобольска и Тобольского района причинен ущерб на общую сумму 1 млн рублей. Часть ущерба подсудимым возмещена.

Суд признал тюменца виновным в мошенничестве и приговорил его к 2 годам 3 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года. Также осужденному необходимо будет выплатить потерпевшим 550 тыс. рублей.

В отношении его подельников ведутся уголовные дела выделены в отдельное производство.


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#Общество#Ирина Швецова#Мошенничество#Мошенники
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