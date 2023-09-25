Уволенная за горячие фото тюменская учительница снялась в передаче «Мужское/Женское»

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
На передаче девушка сообщила, что прилета в Москву, чтобы «наказать Владимира Воронина». По её мнению он оскорбил её постом в соцсети ВК.
«Даже эксперты в передаче „Мужское/Женское“, послушав его, где я якобы любовница политика Б. Г. Долженко и почвой для зарождении сплетен в мою сторону являлся ученик, который передал информацию, что я в неподобающей короткой юбке нагибалась перед классом», — сообщила «Нашему города» Анастасия Шумилова.
В студию передачи «Мужское/Женское» пришел Владимир Воронин. Он заявил, что не хотел травить девушку. Он предполагает, что её устроили в школу по «блату» и о своём решении (разместить её фото в широком доступе) он не жалеет.
Ранее «Наш город» сообщал, что Анастасия Шумилова работала в школе Ишиме за 15 тысяч рублей. История с фотографиями учительницы широкий отклик после поста активиста Владимира Воронина. Девушку уволили.