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Скандал обсудили на ТВ

Уволенная за горячие фото тюменская учительница снялась в передаче «Мужское/Женское»

25 сентября 2023, 10:32
Фото: 1MI
Скандал обсудили на ТВ
Ушедшая из школы из-за фотографий в соцсетях тюменка Анастасия Шумилова снялась в программе «Мужское/Женское». На передаче обсудили скандал с её студенческими снимками.

На передаче девушка сообщила, что прилета в Москву, чтобы «наказать Владимира Воронина». По её мнению он оскорбил её постом в соцсети ВК.

«Даже эксперты в передаче „Мужское/Женское“, послушав его, где я якобы любовница политика Б. Г. Долженко и почвой для зарождении сплетен в мою сторону являлся ученик, который передал информацию, что я в неподобающей короткой юбке нагибалась перед классом», — сообщила «Нашему города» Анастасия Шумилова.
Фото: Анастасия Шумилова

В студию передачи «Мужское/Женское» пришел Владимир Воронин. Он заявил, что не хотел травить девушку. Он предполагает, что её устроили в школу по «блату» и о своём решении (разместить её фото в широком доступе) он не жалеет.

Ранее «Наш город» сообщал, что Анастасия Шумилова работала в школе Ишиме за 15 тысяч рублей. История с фотографиями учительницы широкий отклик после поста активиста Владимира Воронина. Девушку уволили.

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