Повар из Тюмени стала участницей кулинарного шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Если ее выпечка придется по вкусу главным шефам проекта Константину Ивлеву и Ренату Агзамазову, тюменка продолжит борьбу за звание лучшего повара.
Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет выше. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.
Выпуск шоу с участием тюменки состоится в понедельник, 27 ноября, на телеканале «Пятница!» в 19:00.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский школьник стал участником второго сезона интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Победу Николай Криванков не одержал, но смог дойти до финала.