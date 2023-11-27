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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Повар из Тюмени стала участницей кулинарного шоу «Битва шефов»

Повар из Тюмени стала участницей кулинарного шоу «Битва шефов»

27 ноября 2023, 06:35
Фото: «Пятница!»
32-летняя повар из Тюмени Дарья Бромат стала участницей нового сезона популярного кулинарного шоу «Битва шефов». На кастинг тюменка принесла пиццу «Маргарита» на тесте долгой расстойки.

Если ее выпечка придется по вкусу главным шефам проекта Константину Ивлеву и Ренату Агзамазову, тюменка продолжит борьбу за звание лучшего повара.

Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет выше. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Выпуск шоу с участием тюменки состоится в понедельник, 27 ноября, на телеканале «Пятница!» в 19:00.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский школьник стал участником второго сезона интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». Победу Николай Криванков не одержал, но смог дойти до финала.

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