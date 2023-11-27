В Тобольске вместо закрытой паромной переправы запустили пригородные поезда

С левого берега на правый будет курсировать поезд № 7360 Тюмень — Тобольск. Отправление ежедневно от станции Сузгун в 10:42. Также по аналогичному маршруту будет ездить поезд №7362 Тюмень — Тобольск. Отправление ежедневно от Сузгуна в 22:05, за исключением понедельника.