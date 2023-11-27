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В Тобольске вместо закрытой паромной переправы запустили пригородные поезда

В Тобольске вместо закрытой паромной переправы запустили пригородные поезда

27 ноября 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Тобольске на смену закрытой переправе через реку Иртыш пришли поезда. Сообщение между берегами реки организовано посредством пригородных поездов, сообщили в администрации города.

С левого берега на правый будет курсировать поезд № 7360 Тюмень — Тобольск. Отправление ежедневно от станции Сузгун в 10:42. Также по аналогичному маршруту будет ездить поезд №7362 Тюмень — Тобольск. Отправление ежедневно от Сузгуна в 22:05, за исключением понедельника.

С правого берега на левый запущен поезд № 7361 Тобольск — Тюмень. Отправление ежедневно станции Тобольск в 07:08, за исключением вторника. Также будет курсировать поезд № 7359 Тобольск — Тюмень. Отправление ежедневно от станции Тобольск в 18:13.

Между тем, жители Левобережья предложенными альтернативными маршрутами недовольны. Горожане отмечают, что электричка в Тобольск приходит только в 11:00, тогда как у многих рабочий день начинается с 8:00.

«Выкрутились, а как детям в школу ездить? Господин Афанасьев, может вы всех детей Левобережья у себя на это время приютите, пусть у вас поживут что бы школу не пропускать, а то с такой погодой перехода через реку можно месяц ждать, не пропускать же из-за Ваших недоработок детям школу», — возмутились горожане.
«Всю администрацию Тобольска надо переселить на левый берег. Может тогда подумают, как люди живут там», — предложили тоболяки.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером, 25 ноября, паром, ранее перевозивший людей по Иртышу, прекратил работу из-за погодных условия и резкого поднятия уровня воды в реке.

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