Тюменский школьник стал участником популярного интеллектуального шоу

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Николай входит в число одаренных детей Тюменской области. Подросток занимается робототехникой, игрой в шахматы, а еще разводит свиней. В будущем Николай планирует стать министром сельского хозяйства.
Отметим, шоу «Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.
Выпуск шоу с участием юного тюменца состоялся 16 ноября на телеканале «Пятница!». К сожалению, победу в игре он не одержал, но до финала дошел.
Ранее «Наш Город» писал, что трое жителей Тюменской области стали участниками шоу «Ярче звёзд» на ТНТ. Премьера состоялась в минувшую субботу.