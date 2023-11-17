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Тюменский школьник попал в известное интеллектуальное шоу на «Пятнице»

Тюменский школьник стал участником популярного интеллектуального шоу

17 ноября 2023, 06:00
Фото: "Пятница!"

Тюменский школьник попал в известное интеллектуальное шоу на «Пятнице»

14-летний школьник из Тобольского района стал участником второго сезона интеллектуального шоу на телеканале «Пятница!». Николай Криванков из села Булашово продемонстрировал свои знания в передаче «Умнее всех».
Сюжет
Дети

Николай входит в число одаренных детей Тюменской области. Подросток занимается робототехникой, игрой в шахматы, а еще разводит свиней. В будущем Николай планирует стать министром сельского хозяйства.

Отметим, шоу «Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

Выпуск шоу с участием юного тюменца состоялся 16 ноября на телеканале «Пятница!». К сожалению, победу в игре он не одержал, но до финала дошел.

Ранее «Наш Город» писал, что трое жителей Тюменской области стали участниками шоу «Ярче звёзд» на ТНТ. Премьера состоялась в минувшую субботу.

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