В Тюмени продают квартиру без ремонта за 80,5 миллионов рублей

Всего в ЖК «1А Первомайская» на сегодняшний день выставлены на продажу более 30 квартир. Стоимость самой недорогой (однокомнатная квартира площадью 41,7 квадратов) составляется более 12 миллионов рублей. Средняя цена квадратного метра в данном ЖК превышает 216 тысяч рублей.