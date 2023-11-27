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В Тюмени выставили на продажу квартиру за 63 миллиона рублей

В Тюмени продают квартиру без ремонта за 80,5 миллионов рублей

27 ноября 2023, 05:34
Фото: ЦИАН

В Тюмени выставили на продажу квартиру за 63 миллиона рублей

В Тюмени выставили на продажу квартиру за 80,5 миллионов рублей. Четырехкомнатные апартаменты площадью 310 квадратных метров продают в доме, расположенном в ЖК «1А Первомайская».

В квартире имеется лишь черновая отделка, но указано, что площадь апартаментов позволяет расширить традиционный набор функций кухня, спальня, гостиная, и разместить до 20 видов помещений, например, мастер-спальня, ванная-спа, домашний офис, кухня-столовая с камином, комната для чтения и другие.

Это не единственная дорогая квартира в данном жилом комплексе — немногим дешевле стоит еще одна четырехкомнатная квартира с черновой отделкой площадью 289 квадратов — 73,4 миллиона рублей.

Трехкомнатные апартаменты площадью 142-143 квадратных метра с дизайнерским ремонтом в ЖК продают за 63-68 миллионов рублей. Указано, что в квартирах имеются две спальни, офисы, гардеробные, постирочные, собственные сауны, камин. Выполнен ремонт с использованием высококачественных материалов, установлена итальянская мебель и техника.

«Панорамное остекление позволит засыпать с видом на закат, а просыпаться глядя на восход, архитектурное стекло с напылением из серебра отражает солнечные лучи и защищает от нагрева. Квартира видовая, что позволит пить кофе и любоваться видом исторического центра города», — указано в описании.
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Всего в ЖК «1А Первомайская» на сегодняшний день выставлены на продажу более 30 квартир. Стоимость самой недорогой (однокомнатная квартира площадью 41,7 квадратов) составляется более 12 миллионов рублей. Средняя цена квадратного метра в данном ЖК превышает 216 тысяч рублей.

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