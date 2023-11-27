В Тюмени продают квартиру без ремонта за 80,5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В квартире имеется лишь черновая отделка, но указано, что площадь апартаментов позволяет расширить традиционный набор функций кухня, спальня, гостиная, и разместить до 20 видов помещений, например, мастер-спальня, ванная-спа, домашний офис, кухня-столовая с камином, комната для чтения и другие.
Это не единственная дорогая квартира в данном жилом комплексе — немногим дешевле стоит еще одна четырехкомнатная квартира с черновой отделкой площадью 289 квадратов — 73,4 миллиона рублей.
Трехкомнатные апартаменты площадью 142-143 квадратных метра с дизайнерским ремонтом в ЖК продают за 63-68 миллионов рублей. Указано, что в квартирах имеются две спальни, офисы, гардеробные, постирочные, собственные сауны, камин. Выполнен ремонт с использованием высококачественных материалов, установлена итальянская мебель и техника.
«Панорамное остекление позволит засыпать с видом на закат, а просыпаться глядя на восход, архитектурное стекло с напылением из серебра отражает солнечные лучи и защищает от нагрева. Квартира видовая, что позволит пить кофе и любоваться видом исторического центра города», — указано в описании.
Всего в ЖК «1А Первомайская» на сегодняшний день выставлены на продажу более 30 квартир. Стоимость самой недорогой (однокомнатная квартира площадью 41,7 квадратов) составляется более 12 миллионов рублей. Средняя цена квадратного метра в данном ЖК превышает 216 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 12% и достигла 128 тысяч рублей.