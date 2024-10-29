На месте закрывшейся в Конюшне пиццерии появится новое кафе. Чем там будут кормить?

Posted 29 октября, 09:15
Published 29 октября, 09:15
Modified 29 октября, 09:32
Updated 29 октября, 09:32
Основным направлением заведения станет повседневная кухня городского формата. Акцент будет сделан на приготовлении пиццы в дровяной печи. Средний чек составит около 1500 рублей.
«Многие помнят, что во времена пандемии в Mestia готовили пиццу. И многим нагим гостям она полюбилась. Но, к сожалению, в Mestia не было возможности готовить много пиццы, поэтому данное направление мы развивать не стали. Но волею судеб сложилось так, что нам досталось здание пиццерии с большой хорошей итальянской печью. Здесь мы планируем серьезно развернуться и закрыть потребность города в хорошей пицце», — пояснил Роман Шапошников.
Открытие заведения запланировано на декабрь этого года.
Отметим, данное заведение станет третьим проектом Романа Шапошникова. Первыми двумя являются итальянский гастробар Mestia bar и ресторан французской кухни Cremant.
Ранее «Наш Город» писал, что гастробар Mestia в этом году занял девятое место в рейтинге лучших заведений Уральского федерального округа по версии национальной премии WHERETOEAT Ural.