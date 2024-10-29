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Posted 29 октября, 09:15

Published 29 октября, 09:15

Modified 29 октября, 09:32

Updated 29 октября, 09:32

В центре Тюмени откроют новое кафе

На месте закрывшейся в Конюшне пиццерии появится новое кафе. Чем там будут кормить?

29 октября 2024, 09:15
Фото: 1MI.

В центре Тюмени откроют новое кафе

Городское кафе в формате Pizza & Сoffee расположится в гастрономическом кластере «Конюшня», на месте бывшей пиццерии Roni. Владельцем кафе является известный тюменский шеф-повар Роман Шапошников.

Основным направлением заведения станет повседневная кухня городского формата. Акцент будет сделан на приготовлении пиццы в дровяной печи. Средний чек составит около 1500 рублей.

«Многие помнят, что во времена пандемии в Mestia готовили пиццу. И многим нагим гостям она полюбилась. Но, к сожалению, в Mestia не было возможности готовить много пиццы, поэтому данное направление мы развивать не стали. Но волею судеб сложилось так, что нам досталось здание пиццерии с большой хорошей итальянской печью. Здесь мы планируем серьезно развернуться и закрыть потребность города в хорошей пицце», — пояснил Роман Шапошников.

Открытие заведения запланировано на декабрь этого года.

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Отметим, данное заведение станет третьим проектом Романа Шапошникова. Первыми двумя являются итальянский гастробар Mestia bar и ресторан французской кухни Cremant.

Ранее «Наш Город» писал, что гастробар Mestia в этом году занял девятое место в рейтинге лучших заведений Уральского федерального округа по версии национальной премии WHERETOEAT Ural.

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