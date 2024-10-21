Дефицитная профессия: в Тюмени остро не хватает поваров

Posted 21 октября, 06:15
Published 21 октября, 06:15
Modified 21 октября, 06:17
Updated 21 октября, 06:17
Наибольший уровень спроса на поваров зарегистрирован у компаний из отрасли продуктовой розницы — 53% вакансий. Порядка 40% опубликованных предложений о работе принадлежат кафе и ресторанам. Оставшиеся 7% — пекарням, кондитерским и кофейням.
Самая востребованная у работодателей кухня — европейская, ее знание требуется в 5,4% вакансий. На втором месте — русская кухня, на третьм место поделили японская и итальянская кухни — по 2,4% вакансий. Знание азиатской кухни требуется 1,1% работодателей, китайской и французской — 0,2%.
Следует заметить, что вазмер среднего предлагаемого заработка ниже того, на который рассчитывают соискатели — 55 тысяч рублей. Тогда как кандидаты указывают желаемую заработную плату в размере 57,3 тысячи рублей.
Заработная плата для кондитеров и поваров, указанная в вакансиях на портале Работа России, еще ниже. К примеру, кондитер (открыто 29 вакансий) может рассчитывать на максимальный заработок 37,8 тысячи рублей, повару (открыто 362 вакансии) готовы платить не более 32,9 тысячи рублей, пекарю (открыто более 80 вакансий) — 31,7 тысячи рублей. Судовому повару обещают платить 53,3 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий октября. В него вошли военные, начальники, стоматологи, машинисты и геологи.