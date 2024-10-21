Дефицитная профессия: в Тюмени остро не хватает поваров

В Тюмени обострился дефицит поваров и кондитеров

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А сегодняшний день в регионе на одну вакансию повара, пекаря и кондитера приходится всего 1 резюме при норме 4. С начала года потребность в представителях данных профессий выросла на 14,6%.