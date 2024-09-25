Основатель тюменского гастробара попал в топ-5 номинантов премии «Шеф-повар года»

Posted 25 сентября, 05:46
Published 25 сентября, 05:46
Modified 25 сентября, 05:57
Updated 25 сентября, 05:57
Конкурентами тюменца являются шеф-повара таких заведений Екатеринбурга, как «Привет, Ливан!», «Шави Ломи», Culta Bistronomic, «Горожане», MOMO Pan Asian Kitchen и Kitchen. Шорт-лист составлен по результатам голосования коллегии экспертов.
Отметим, в минувшем году гастробар Mestia попал топ-10 лучших заведений Урала.
Ранее «Наш Город» писал, что десять ресторанов Тюмени о один ресторан из Тобольска вошли в число 50-ти претендентов гастропремии России 2024 WhereToEat в номинациях «Лучшие рестораны Урала» и «Бар года Урала».