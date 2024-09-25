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Posted 25 сентября, 05:46

Published 25 сентября, 05:46

Modified 25 сентября, 05:57

Updated 25 сентября, 05:57

Основатель тюменского гастробара попал в топ-5 номинантов премии «Шеф-повар года»

Основатель тюменского гастробара попал в топ-5 номинантов премии «Шеф-повар года»

25 сентября 2024, 05:46
Фото: 2 ГИС
Шеф-повар тюменского гастробара Mestia Роман Шапошников вошел в число номинатов Всероссийской премии WhereToEat. Информация опубликована в шорт-листе на официальном сайте премии.

Конкурентами тюменца являются шеф-повара таких заведений Екатеринбурга, как «Привет, Ливан!», «Шави Ломи», Culta Bistronomic, «Горожане», MOMO Pan Asian Kitchen и Kitchen. Шорт-лист составлен по результатам голосования коллегии экспертов.

Отметим, в минувшем году гастробар Mestia попал топ-10 лучших заведений Урала.

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Ранее «Наш Город» писал, что десять ресторанов Тюмени о один ресторан из Тобольска вошли в число 50-ти претендентов гастропремии России 2024 WhereToEat в номинациях «Лучшие рестораны Урала» и «Бар года Урала».

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