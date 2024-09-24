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Posted 24 сентября, 08:25

Published 24 сентября, 08:25

Modified 24 сентября, 08:27

Updated 24 сентября, 08:27

Тюменские рестораны вошли в шорт-лист премии WhereToEat

Тюменские рестораны вошли в шорт-лист премии WhereToEat

24 сентября 2024, 08:25
Фото: 1MI
В число претендентов на победу гастропремии России 2024 в номинациях «Лучшие рестораны Урала» и «Бар года Урала» попали десять ресторанов Тюмени и один тобольский ресторан.

На официальном сайте WhereToEat указано, что число лучших 50 заведений Уральского федерального округа вошли:

  • ресторан-музей «Чум»,
  • ресторан традиционной и современной кухни Сибири #СибирьСибирь,
  • ресторан с открытой кухней Vstekle,
  • ресторан средиземноморской кухни «150 meters»,
  • ресторан с панорамным видом на набережную Cafe 15/86,
  • рыбный ресторан «Посейдон»,
  • ресторан итальянской кухни «Сыроварня»,
  • ресторан французской кухни Cremant,
  • ресторан, специализирующийся на морепродуктах и устрицах, Lodka,
  • гастробар Mestia, вошедший в 2023 году в топ-10 лучших заведений Урала,
  • ресторан авторской кухни «Дворцовая», что располагается в Тобольске на площади у Дворца Наместника.

Кроме того, на номинацию «Бар года-2024» выдвинут тюменский мексиканский коктейльный бар Fresca. В минувшем году заведение стало победителем в данной номинации.

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