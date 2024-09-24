Тюменские рестораны вошли в шорт-лист премии WhereToEat

Posted 24 сентября, 08:25
Published 24 сентября, 08:25
Modified 24 сентября, 08:27
Updated 24 сентября, 08:27
На официальном сайте WhereToEat указано, что число лучших 50 заведений Уральского федерального округа вошли:
Кроме того, на номинацию «Бар года-2024» выдвинут тюменский мексиканский коктейльный бар Fresca. В минувшем году заведение стало победителем в данной номинации.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских ресторанах быстрого питания сотрудники Россельхознадзора обнаружили мясную продукцию без документов. В нарушениях уличили три заведения общепита.