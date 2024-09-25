Пивовары повысили цены на напитки в Тюмени из-за подорожавшего сырья и роста инфляции

По данным «Контур. Маркета», средняя стоимость одной бутылки пива этим летом в Тюменской области составила 112 рублей. Доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отмечает, что тенденция роста цен на пивные напитки сохранится до конца этого года. По предварительным данным, увеличение цены составит от 3 до 5%, пишет РБК Тюмень.