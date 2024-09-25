Пивовары повысили цены на напитки в Тюмени из-за подорожавшего сырья и роста инфляции

Posted 25 сентября, 04:03
Published 25 сентября, 04:03
Modified 25 сентября, 04:05
Updated 25 сентября, 04:05
Определенное влияние на подорожание пива оказало введение системы маркировки товаров «Честный знак». Производителям пришлось инвестировать дополнительные денежные средства в оборудование маркировки линий розлива, в том числе в программное обеспечение. Кроме того, на рост цен повлияло подорожавшее импортное сырье.
По данным «Контур. Маркета», средняя стоимость одной бутылки пива этим летом в Тюменской области составила 112 рублей. Доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отмечает, что тенденция роста цен на пивные напитки сохранится до конца этого года. По предварительным данным, увеличение цены составит от 3 до 5%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость алкогольной продукции выросла до 24%. Больше всех в цене подорожала водка — стоимость стандартной бутылки превысила 400 рублей.