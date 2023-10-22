Мексиканский бар из Тюмени признали лучшим на Урале в 2023 году

Первые места среди ресторанов Урала WHERETOEAT URAL заняли в этом году заведения из Екатеринбурга. Первую строчку рейтинга лучших ресторанов Урала занял открытый всего год назад дебютант рейтинга Culta Bistronomic. Второе место — у ресторана Kitchen (на данный момент это его лучшее достижение за пять лет проведения премии WHERETOEAT Ural). На третьем месте — лидер прошлогоднего уральского рейтинга WTE —бистро «Горожане».