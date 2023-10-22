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Мексиканский бар из Тюмени признали лучшим на Урале в 2023 году

Мексиканский бар из Тюмени признали лучшим на Урале в 2023 году

22 октября 2023, 03:50
Фото: 2 ГИС
Мексиканский коктейльный бар Fresca из Тюмени признан «Баром года» на Урале по версии национальной премии WHERETOEAT URAL. Заведение, в котором подают тако, начос, буррито и чуррос одержало победу в данной номинации.

Итоги премии были подведены 20 октября в Екатеринбурге. Помимо бара Fresca, в 10-ку лучших заведений Урала вошел тюменский ресторан Mestia, в котором пиццу готовят в дровяной печи, а пасту делают своими руками.

«Мы вошли в ТОП-10 URAL и стали №1 в Тюмени по версии национальной ресторанной премии WHERE TO EAT, господа. Сказать, что это значимо для нас — не сказать ничего. С 21-го на 10-е место за один год — мы это сделали, это прорыв, гордимся собой. Спасибо всем, кто выбирает наш проект», — сообщили представители заведения на своей официальной странице в социальной сети ВК.
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Первые места среди ресторанов Урала WHERETOEAT URAL заняли в этом году заведения из Екатеринбурга. Первую строчку рейтинга лучших ресторанов Урала занял открытый всего год назад дебютант рейтинга Culta Bistronomic. Второе место — у ресторана Kitchen (на данный момент это его лучшее достижение за пять лет проведения премии WHERETOEAT Ural). На третьем месте — лидер прошлогоднего уральского рейтинга WTE —бистро «Горожане».

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