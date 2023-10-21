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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Тюменцам рассказали, какая погода будет в ноябре

Солнца не увидим: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ноябре

21 октября 2023, 12:20
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, какая погода будет в ноябре

На территории Уральского федерального округа начался сезон предзимья. Об этом сообщили Росгидромете. По данным метеорологов, в ближайшие дни установится минусовая температура воздуха в ночные часы — термометры будут опускаться до -2…-5.

Днем сохранится плюсовая и околонулевая температура воздуха. Устойчивый мину ожидаешь лишь к 26 октября — в этот день ночью термометры опустятся до -5, днем не поднимутся выше -2. В течение всей ближайшее недели ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Ноябрь, по данным метеорологов гидрометцентра, ожидается с температурными показателями в пределах климатической нормы. В ночные часы температура воздуха составит -5…-11, днем -3…-9. При этом в течение месяца ожидается всего шесть солнечных дней — во все остальные дни будет идти снег.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье и понедельник, 22 и 23 октября, в Тюменской ожидается ухудшение погодных условий — похолодание до -4…-7, осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, усиление ветра до 15-19 м/с.

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