Солнца не увидим: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ноябре

Ноябрь, по данным метеорологов гидрометцентра, ожидается с температурными показателями в пределах климатической нормы. В ночные часы температура воздуха составит -5…-11, днем -3…-9. При этом в течение месяца ожидается всего шесть солнечных дней — во все остальные дни будет идти снег.