Солнца не увидим: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ноябре

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Днем сохранится плюсовая и околонулевая температура воздуха. Устойчивый мину ожидаешь лишь к 26 октября — в этот день ночью термометры опустятся до -5, днем не поднимутся выше -2. В течение всей ближайшее недели ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Ноябрь, по данным метеорологов гидрометцентра, ожидается с температурными показателями в пределах климатической нормы. В ночные часы температура воздуха составит -5…-11, днем -3…-9. При этом в течение месяца ожидается всего шесть солнечных дней — во все остальные дни будет идти снег.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье и понедельник, 22 и 23 октября, в Тюменской ожидается ухудшение погодных условий — похолодание до -4…-7, осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, усиление ветра до 15-19 м/с.