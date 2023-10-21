В Тюмени спасли 23-летнюю девушку, которая после ДТП провела 12 дней в коме

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По словам врача ОКБ № 1 Владислава Ноздрякова, у девушки диагностировали редкую патологию — рубцовый стеноз трахеи. Медики пошли на риск, проводя торакальную операцию — шанс устранения патологии был только один. Малейшая ошибка могла привести к фатальному исходу.
«Важно также понимать, что успех не ограничивается мастерством хирургической бригады, большое значение имеет ресурс организма пациента. В нашем случае, пациентка молодая и крепкая, 23 года, поэтому операция прошла без осложнений», — сообщил заведующий отделением торакальной хирургии ОКБ № 1 Максим Кобелев.
В настоящее время тюменка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что ишимские медики спасли жизнь пожилому мужчине, у которого из-за бесконтрольного приема лекарств практически отказали почки. Он прошел курс гемодиализа и его органы восстановили свою работу.