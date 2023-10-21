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В Тюмени спасли 23-летнюю девушку, которая после ДТП провела 12 дней в коме

В Тюмени спасли 23-летнюю девушку, которая после ДТП провела 12 дней в коме

21 октября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Тюменка была в течение почти двух недель подключена к аппарату ИВЛ. После этого у нее начались проблемы с дыханием — появился странный свист, хрипота и одышка.

По словам врача ОКБ № 1 Владислава Ноздрякова, у девушки диагностировали редкую патологию — рубцовый стеноз трахеи. Медики пошли на риск, проводя торакальную операцию — шанс устранения патологии был только один. Малейшая ошибка могла привести к фатальному исходу.

«Важно также понимать, что успех не ограничивается мастерством хирургической бригады, большое значение имеет ресурс организма пациента. В нашем случае, пациентка молодая и крепкая, 23 года, поэтому операция прошла без осложнений», — сообщил заведующий отделением торакальной хирургии ОКБ № 1 Максим Кобелев.

В настоящее время тюменка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Ранее «Наш Город» писал, что ишимские медики спасли жизнь пожилому мужчине, у которого из-за бесконтрольного приема лекарств практически отказали почки. Он прошел курс гемодиализа и его органы восстановили свою работу.

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