В Тюмени растет заболеваемость сифилисом

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Кроме того, было выявлено два случая заболевания сифилисом среди подростков от 14 лет.
В целом по России уровень заболевания сифилисов в этом году на 7,4%, по отношению к февралю 2023 года — на 1,4%. По данным Росстата, в январе в сифилисом заболело около 2,6 тысяч жителей России, что на 71% больше, чем в 2022 году.
В Минздраве отмечают, что рост числа заболевших может быть связан с увеличением числа мигрантов в стране, а также ужесточением требований к медицинским работникам — теперь обследования на сифилис проводят регулярно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области завершена вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время прививки в регионе ставят в связи со стабильной эпидситуацией. В Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа.