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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Тюмени растет заболеваемость сифилисом

В Тюмени растет заболеваемость сифилисом

21 октября 2023, 10:29
Фото: 1MI
По итогам 2022 года в Тюменской области было зарегистрировано более 137 случаев заражения данным венерическим заболеванием. При этом, большая часть заболевших — это жители Ялуторовского района и Тюмени.

Кроме того, было выявлено два случая заболевания сифилисом среди подростков от 14 лет.

В целом по России уровень заболевания сифилисов в этом году на 7,4%, по отношению к февралю 2023 года — на 1,4%. По данным Росстата, в январе в сифилисом заболело около 2,6 тысяч жителей России, что на 71% больше, чем в 2022 году.

В Минздраве отмечают, что рост числа заболевших может быть связан с увеличением числа мигрантов в стране, а также ужесточением требований к медицинским работникам — теперь обследования на сифилис проводят регулярно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области завершена вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время прививки в регионе ставят в связи со стабильной эпидситуацией. В Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Кожно-венерологический диспансер#Заболеваемость
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