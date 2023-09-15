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Рестораны

Сразу 30 ресторанов Тюмени попали в лонг-лист известной российской премии

15 сентября 2023, 13:46
Фото: 1MI
Рестораны
Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов УрФО 2023 года.

В списках оказались 30 заведений из Тюмени, за них проголосовали жюри конкурса. По данным «Нашего города», среди них «150 meters», Roni Napolitan, «Максимыч», «Кишмиш», PLOVLOUNGE, Calcutta, Cafe 36 и другие.

Большинство ресторанов находятся в центре областной столицы. Ожидается, что лучшие заведения УрФО выберет жюри премии WHERETOEAT 28 сентября. Итоговые списки будут сформированы по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов.

В 2022 году 10 место в рейтинге лучших в УрФО занял тюменский ресторан «Чум».

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Ранее «Наш город» сообщал, что сразу 8 баров областной столицы вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK 2023.

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#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Рестораны
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