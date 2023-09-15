Сразу 30 ресторанов Тюмени попали в лонг-лист известной российской премии

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В списках оказались 30 заведений из Тюмени, за них проголосовали жюри конкурса. По данным «Нашего города», среди них «150 meters», Roni Napolitan, «Максимыч», «Кишмиш», PLOVLOUNGE, Calcutta, Cafe 36 и другие.
Большинство ресторанов находятся в центре областной столицы. Ожидается, что лучшие заведения УрФО выберет жюри премии WHERETOEAT 28 сентября. Итоговые списки будут сформированы по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов.
В 2022 году 10 место в рейтинге лучших в УрФО занял тюменский ресторан «Чум».
Ранее «Наш город» сообщал, что сразу 8 баров областной столицы вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK 2023.