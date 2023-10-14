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В Тобольске откроют первый ресторан сети «Вкусно — и точка»

В Тобольске откроют первый ресторан сети «Вкусно — и точка»

14 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Первый ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» запустят в работу в Тобольске в конце декабря. Об этом сообщили представители компании.

Новая точка общепита расположится в одноэтажном здании с летней верандой на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. В заведен будет организована линия автораздачи готовых блюд. В настоящее время уже идет набор персонала для нового ресторана.

Изначально первый ресторан «Вкусно — и точка» в Тобольске планировали открыть еще два года — в 2021 году. Однако запуск в работу был отложен до осени 2022 года из-за возникших трудностей, а позже перенесен еще на год.

В Тюмени сегодня открыты пять филиалов сети «Вкусно — и точка». В мае после реновации была открыта точка быстрого питания на улице Ленина. Заведение стало одним из первых в России, прошедших реновацию.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рестораны быстрого питания KFC в мае 2024 года пройдут ребрендинг. Заведения начнут работать под новой вывеской Rostic’s.

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