Мигранты не могут найти работу в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области число мигрантов увеличилось сравнению с 2022 годом в два раза — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет было поставлено порядка 200 тысяч иностранцев.