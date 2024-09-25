nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 05:12

Published 25 сентября, 05:12

Modified 25 сентября, 05:14

Updated 25 сентября, 05:14

Мигранты не могут найти работу в Тюменской области

Мигранты не могут найти работу в Тюменской области

25 сентября 2024, 05:12
Фото: 1MI
Работодатели начали чаще отказывать иностранцам в устройстве на работу. По словам инсайдеров, причина — ужесточение миграционного законодательства.
«Работодатели, среди которых много бизнесменов и частных предприятий, не хотят и боятся принимать на работу иностранных граждан из-за того, что законодательство в отношении мигрантов постоянно ужесточается. Причины отказа в трудоустройстве соискателям, как правило, не озвучивают», — сообщил источник.

По словам инсайдера, в связи с проблемами в поиске работы, многие иностранные граждане начали терять интерес к тюменскому региону. Хотя ранее область входила в число наиболее популярных у мигрантов из-за высоких зарплат, хорошим уровнем медобслуживания и недорогой аренды жилья, пишет Ура.Ру.

Драки в садах, школах и на улицах: стоит ли запрещать мигрантам везти в Тюмень семьи?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области число мигрантов увеличилось сравнению с 2022 годом в два раза — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет было поставлено порядка 200 тысяч иностранцев.

Читайте также:
Без паники, это проверка! В Тюменской области завоют сиреныБастрыкин заинтересовался тюменским водителем, не пустившим инвалида в автобусПивовары повысили цены на напитки в Тюмени из-за подорожавшего сырья и роста инфляции
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Работа#Иностранцы#Рабочие вакансии
Подпишитесь
Популярное