Мигранты не могут найти работу в Тюменской области

Posted 25 сентября, 05:12
Published 25 сентября, 05:12
Modified 25 сентября, 05:14
Updated 25 сентября, 05:14
«Работодатели, среди которых много бизнесменов и частных предприятий, не хотят и боятся принимать на работу иностранных граждан из-за того, что законодательство в отношении мигрантов постоянно ужесточается. Причины отказа в трудоустройстве соискателям, как правило, не озвучивают», — сообщил источник.
По словам инсайдера, в связи с проблемами в поиске работы, многие иностранные граждане начали терять интерес к тюменскому региону. Хотя ранее область входила в число наиболее популярных у мигрантов из-за высоких зарплат, хорошим уровнем медобслуживания и недорогой аренды жилья, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области число мигрантов увеличилось сравнению с 2022 годом в два раза — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет было поставлено порядка 200 тысяч иностранцев.