Бастрыкин заинтересовался тюменским водителем, не пустившим инвалида в автобус

Posted 25 сентября, 04:25
Published 25 сентября, 04:25
Modified 25 сентября, 04:27
Updated 25 сентября, 04:27
Водитель одного из городских автобусов отказался запустить в салон одного из них, обосновав свое решение правилами, согласно которым в салоне общественного транспорта разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле.
Нарушением прав инвалидов заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства получил тюменским следователям провести процессуальную проверку, а также выяснить, по какой причине не принимаются меры к нарушителям законодательства — инциденты в общественном транспорте Тюмени не являются редкостью. Ход и результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 78-летний инвалид второй группы более года не может добиться выдачи положенного ему транспортного средства от Фонда социального страхования — автомобиль ему должны были предоставить еще в 2023 году.