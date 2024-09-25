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Posted 25 сентября, 04:25

Published 25 сентября, 04:25

Modified 25 сентября, 04:27

Updated 25 сентября, 04:27

Бастрыкин заинтересовался тюменским водителем, не пустившим инвалида в автобус

Бастрыкин заинтересовался тюменским водителем, не пустившим инвалида в автобус

25 сентября 2024, 04:25
Фото: 1MI
Сюжет
Общественный транспорт
Тюменские следователи по поручению председателя Следственного комитета России начали проверку после публикации «Нашего Города» об инциденте, произошедшем с супружеской парой инвалидов-колясочников.

Водитель одного из городских автобусов отказался запустить в салон одного из них, обосновав свое решение правилами, согласно которым в салоне общественного транспорта разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле.

Нарушением прав инвалидов заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства получил тюменским следователям провести процессуальную проверку, а также выяснить, по какой причине не принимаются меры к нарушителям законодательства — инциденты в общественном транспорте Тюмени не являются редкостью. Ход и результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Больше одного не положено: в Тюмени водитель не пустил инвалида-колясочника в автобус
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 78-летний инвалид второй группы более года не может добиться выдачи положенного ему транспортного средства от Фонда социального страхования — автомобиль ему должны были предоставить еще в 2023 году.

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