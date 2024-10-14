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Posted 14 октября, 10:54

Published 14 октября, 10:54

Modified 14 октября, 10:54

Updated 14 октября, 10:54

Тюменские заведения примут участие в Российском ресторанном фестивале-2024

Тюменские заведения примут участие в Российском ресторанном фестивале-2024

14 октября 2024, 10:54
Фото: 1MI
Известнейший Российский ресторанный фестиваль-2024 пройдет с 15 по 30 октября. Тюмень принимает участие. В фестивале будут представлены три заведения из нашего города.

Пло информации официального сайта гастрофестиваля, участниками от Тюмени являются рестораны «Сыроварня», «Минисыроварня» и «Principle».

Повара должны будут представить пять знаковых блюд с новым прочтением. Самым популярным ингредиентом должен стать инжир.

Будут представлены следующие позиции из меню: салат с уткой и инжиром, тарталетка с песто из брокколи и с зелеными овощами, утиная грудка с корнеплодами, «дорадо аква пацца», шоколадный брауни с кремом из рикотты и инжиром и свежий инжир в сливочно-сырном креме и другие.

Фото: Российский Ресторанный Фестиваль 2024
Тюменские Mestia и Fresca попали в список лучших заведений Урала
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Ранее стало известно, что Тюмень вошла в топ-15 на всероссийском конкурсе «Город России», показав лучший результат среди всех городов Уральского федерального округа.

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