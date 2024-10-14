Тюменские заведения примут участие в Российском ресторанном фестивале-2024

Posted 14 октября, 10:54
Published 14 октября, 10:54
Modified 14 октября, 10:54
Updated 14 октября, 10:54
Пло информации официального сайта гастрофестиваля, участниками от Тюмени являются рестораны «Сыроварня», «Минисыроварня» и «Principle».
Повара должны будут представить пять знаковых блюд с новым прочтением. Самым популярным ингредиентом должен стать инжир.
Будут представлены следующие позиции из меню: салат с уткой и инжиром, тарталетка с песто из брокколи и с зелеными овощами, утиная грудка с корнеплодами, «дорадо аква пацца», шоколадный брауни с кремом из рикотты и инжиром и свежий инжир в сливочно-сырном креме и другие.
Ранее стало известно, что Тюмень вошла в топ-15 на всероссийском конкурсе «Город России», показав лучший результат среди всех городов Уральского федерального округа.