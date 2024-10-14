Тюменские заведения примут участие в Российском ресторанном фестивале-2024

Будут представлены следующие позиции из меню: салат с уткой и инжиром, тарталетка с песто из брокколи и с зелеными овощами, утиная грудка с корнеплодами, «дорадо аква пацца», шоколадный брауни с кремом из рикотты и инжиром и свежий инжир в сливочно-сырном креме и другие.